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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле – наборе юридически значимых электронных документов и актуальных данных о человеке из государственных информационных систем. Он опубликован в базе Госдумы.

Законопроект предусматривает, что, помимо паспорта, в некоторых случаях для установления и проверки личности человека могут использоваться «идентификаторы» – уникальные обозначения сведений о нем. Подтверждать верность «идентификаторов» и более ранних проверок личности смогут банки, крупные операторы связи, операторы государственных информационных систем и другие организации, которые укажет правительство. Примеры идентификаторов авторы законопроекта в тексте не приводят. Проверять личность человека можно будет только с его согласия.

Цифровой профиль должен давать бизнесу и госорганам данные о людях по принципу одного окна, чтобы с их персонального согласия более эффективно предоставлять государственные и коммерческие услуги, например выдавать кредиты или менять устаревшие документы.

Концепцию цифрового профиля разрабатывали ЦБ и «Ростелеком». Цифровой профиль – по концепции – состоит из трех компонентов: основные данные о человеке, ссылки на его данные из прочих государственных систем, реестр согласий на обработку его персональных данных.

В феврале стало известно, что компании будут оплачивать некоторые запросы данных о людях из их цифровых профилей – положение об этом осталось в опубликованной версии законопроекта. Случаи и порядок оплаты еще определит правительство.

В конце января первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказывала, что три-пять банков в сентябре начнут тестировать цифровой профиль. Минкомсвязи предложило принять участие в эксперименте Сбербанку, ВТБ, «Тинькофф банку», Росбанку, СКБ-банку, Совкомбанку, Промсвязьбанку и Газпромбанку. Со стороны государства тестировать цифровой профиль будут Минкомсвязи, Минэкономразвития, Росстат, Пенсионный фонд, МВД, ФНС и Федеральное казначейство при участии ЦБ и «Ростелекома».