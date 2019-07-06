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Минсвязи разработало правила финансирования российского аналога «Википедии»

Российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало правила выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Проект соответствующего постановления был 2 июля опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратил PБК.

В 2016 г. Александр Вислый, занимавший тогда должность директора Российской национальной библиотеки, говорил, что именно этот ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом «Википедии». В том же году премьер Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была заняться созданием ресурса.

В документе, разработанном Минсвязи, говорится о правилах выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого портала. В случае принятия постановление будет распространяться на все «правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.».

В проекте постановления указано, что средства при создании портала будут тартить на необходимую литературу, подписку на периодические издания и платные интернет-ресурсы, съемки в музеях, театрах, архивные материалы, разработку программного обеспечения. Сколько всего средств планируется потратить на создание портала, в документе не говорится.

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