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Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Журналист Владимир Познер объявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором премии ТЭФИ. Также он решил покинуть «расширенное жюри» теленаграды, членов которого определяет этот комитет. Познер объяснил свое решение тем, что его надежды сделать ТЭФИ авторитетным и престижным телевизионным призом как в России, так и за рубежом не сбылись. Об этом он написал на своем сайте.

По словам журналиста, в последнее время конкурс лишился смысла, поскольку в какой-то момент он превратился в соревнование между тремя крупнейшими телеканалами — «Первым», «Россией» и НТВ. При этом побеждали конкурсанты от тех каналов, представителей которых было больше в числе членов Академии российского телевидения, добавил Познер. «Чаще других "победителем" становился "Первый канал". В конечном итоге это привело к тому, что руководство телеканалов "Россия" и НТВ приняло решение отказаться от участия в конкурсе ТЭФИ», — констатировал журналист.

Познер допустил, что в этом могла быть и его вина, но заверил, что не понимает, в чем именно. Он напомнил, что в 2008 г. покинул пост президента Академии российского телевидения в надежде, что это поспособствует возвращению в конкурс ТЭФИ каналов «Россия» и НТВ. Но новому президенту не удалось исправить ситуацию.

Так продолжалось до 2014 г., когда был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который по сути дела отодвинул Академию на задний план, продолжил Познер. По его словам, он поддержал эту идею, но позже понял, что это было ошибкой. «Мне следовало занять твердую позицию и принципиально возражать против того, чтобы Комитет имел какое-либо отношение к ТЭФИ», — написал журналист.

В результате, сегодня, по мнению Познера, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым обладал и стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. «Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — заключил он.

В завершении журналист попросил Академию российского телевидения лишить Комитет права вручать статуэтку Эрнста Неизвестного. По словам Познера, скульптор согласился стать автором приза, взяв с него слова, что если конкурс утратит демократические принципы, его статуэтка больше не будет вручаться.