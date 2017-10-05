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Мария Железнова
От редакции
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: От редакции: Премия на взводе

Знак качества российского телевидения

ТЭФИ-2017 получили выдающиеся лоялисты

Список победителей российской профессиональной телевизионной премии ТЭФИ-2017 может служить достойной витриной представлений самого телесообщества о качестве и смысле работы телевидения в современной России.

Лучшим общественно-политическим ток-шоу вечернего прайм-тайма были названы «60 минут», выходящие на «России 1», их ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов также были признаны лучшими ведущими политического ток-шоу. Приз за лучшую информационно-аналитическую итоговую программу получили «Вести» («Россия 1») Дмитрия Киселева, а лучшим интервьюером был назван Владимир Соловьев («Россия 1»). Ведущий передачи «Военная тайна» на РЕН ТВ Игорь Прокопенко получил приз за лучшую просветительскую программу.

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