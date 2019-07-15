Максим Акимов возглавил совет директоров РВК
Вице-премьер Максим Акимов возглавил совет директоров Российской венчурной компании (РВК), сообщил «Ведомостям» представитель компании и подтвердил представитель чиновника.
Совет директоров обновился 28 июня на общем собрании акционеров (единственным владельцем компании является Росимущество), затем 12 июля на заседании совета директоров был выбран его председатель.
Помимо Акимова в совет директоров РВК вошли два замминистра экономического развития – Оксана Тарасенко и Илья Торосов, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, предправления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, гендиректор РВК Александр Повалко, гендиректор фонда Бортника Сергей Поляков, зампред правления управляющей компании «Роснано» Юрий Удальцов и директор по стратегическому планированию и развитию АО «Комплекспром» Олег Фомичев.
РВК – это фонд фондов, созданный государством в 2006 г. для поддержки российского высокотехнологичного рынка. Капитал РВК составляет более 30 млрд руб. Всего РВК профинансировала 27 фондов с общим капиталом 51,3 млрд руб., из которых на долю компании приходится 26,8 млрд руб.