Подрядчик через суд потребовал от производителя шоу «Голос» 44 млн рублей
ООО «Партнер ТВ», поставщик операторского оборудования для телесъемок, подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Красный квадрат». Об этом свидетельствуют материалы суда, обратил внимание РБК.
По иску «Партнер ТВ» требует взыскать с «Красного квадрата» около 44 млн руб.: 42 млн руб. – это основной долг и еще 2 млн руб. – проценты. Первое заседание назначено на 5 сентября этого года.
Основной вид деятельности «Партнер ТВ», согласно данным на ее сайте, – поставка в аренду киносъемочного оборудования. Как сообщил гендиректор и учредитель компании Виктор Жуков, она поставляла операторские краны для съемок шоу «Голос» и других проектов, производителем которых является «Красный квадрат». Срок, за который сформировался долг, – почти год, отметил он.
Гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий не ответил на запрос.
«Красный квадрат» принадлежит Аркадию Ротенбергу (41-е место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes, состояние оценено в $2,6 млрд). Эта компания – один из крупнейших производителей контента для «Первого канала», в частности программ «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Голос».