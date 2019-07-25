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Forbes впервые оценил доходы российских блогеров

Российский Forbes опубликовал новый рейтинг российских знаменитостей, впервые с 2005 г. изменив методологию его составления и ограничив возраст участников 40 годами. Помимо упоминаний в СМИ редакция стала учитывать упоминания звезд в соцсетях, а также число их подписчиков в Instagram и YouTube.

Авторы рейтинга полагают, что молодой аудитории интереснее следить за ровесниками, а не за «навечно прописавшимися в прежнем рейтинге Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, Валерием Меладзе, Григорием Лепсом и другими персонажами из 1990-х и 2000-х».

После изменения методологии четверть мест в рейтинге звезд заняли популярные видеоблогеры, которые зарабатывают на рекламных интеграциях и партнерских проектах. Телеведущая и автор шоу на YouTube Ксения Собчак заняла 12 место в рейтинге с годовым доходом в $1 млн. Автор блога в Instagram и продюсер Настя Ивлеева заняла 14 место, ее доход оценили в $0,9 млн. Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube Юрий Дудь за год заработал $1,4 млн, у него в рейтинге 18 место. Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) за год заработал $2,7 млн и занял 21 место. Важным источником его заработка является контракт со Сбербанком: блогер является его амбассадором с 2017 г.

Блогер Kate Clapp (Екатерина Трофимова) заработала на рекламе косметики $0,5 млн и заняла 27 место. YouTube-блогер Саша Спилберг, которой 21 год, заработала $0,7 млн и заняла в рейтинге 30 место. Музыкант Илья Прусикин, основатель группы Little Big, за год заработал $1 млн и получил 35 место в рейтинге звезд. Согласно подсчетам издания, Максим Голополосов, известный как Макс +100500, за год заработал $0,7 млн (36 место в рейтинге). Бывшая участница КВН и Instagram-блогер Ида Галич заняла в рейтинге 39 место с доходом $0,8 млн.

Лидером рейтинга с доходами в $11,5 млн стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На втором месте – Ольга Бузова, доходы которой оценены в $4,4 млн.