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Доходы «Яндекса» второй год подряд растут на 40%

Выручка «Яндекса» во II квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2018 г. выросла на 41% до 41,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. В эти данные не включены результаты «Яндекс.Маркета». Основатель «Яндекса» Аркадий Волож подчеркнул, что это уже пятый квартал, когда доходы компании растут больше чем на 40%.

Но все же совокупная выручка поисковика во II квартале росла медленнее, чем в начале года (плюс 45% в I квартале 2019 г.), замедлился и рост его рекламных доходов – плюс 21% против плюс 25%. Замедление рекламных доходов компания объясняет высокой базой того же периода 2018 г.

Реклама остается основным источников доходов «Яндекса», но растет доля выручки, связанная с интернет-коммерцией и логистикой, – с 27% в начале года до 30% во II квартале.

Рентабельность компании по EBITDA улучшилась с 28,9% в начале года до 31,6% во II квартале. Это, в частности, произошло потому, что снова после длительного времени стал операционно прибылен сегмент «Яндекс.Такси», следует из сообщения. Кроме сервиса такси туда входят «Яндекс.Еда» и проект по запуску беспилотных автомобилей.