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Sony пригрозила США повысить цены на PlayStation из-за торговой войны с Китаем

Японская компания Sony может повысить розничные цены в США на игровые приставки PlayStation, если Вашингтон продолжит вести политику повышения тарифов на детали, используемые в производстве консолей в Китае, пишет The Wall Street Jounal со ссылкой на финансового директора корпорации Хироки Тотоки.

По его словам, о возможном росте цен компания предупредила правительство США. «Увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам», — заявил Тотоки. Окончательное решение о повышении цен компания еще не приняла. Сейчас в Sony изучают различные варианты реагирования на рост тарифов, в том числе «и возможность возложить часть бремени на потребителей», сказал Тотоки.

Сейчас китайские компании, работающие с Sony, выпускают большую часть деталей для производства игровой приставки, отмечает газета.

Ранее Sony сообщила о планах представить консоль следующего поколения уже к 2020 г.