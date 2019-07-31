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Sony пригрозила США повысить цены на PlayStation из-за торговой войны с Китаем

Ведомости
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Японская компания Sony может повысить розничные цены в США на игровые приставки PlayStation, если Вашингтон продолжит вести политику повышения тарифов на детали, используемые в производстве консолей в Китае, пишет The Wall Street Jounal со ссылкой на финансового директора корпорации Хироки Тотоки.

По его словам, о возможном росте цен компания предупредила правительство США. «Увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам», — заявил Тотоки. Окончательное решение о повышении цен компания еще не приняла. Сейчас в Sony изучают различные варианты реагирования на рост тарифов, в том числе «и возможность возложить часть бремени на потребителей», сказал Тотоки.

Сейчас китайские компании, работающие с Sony, выпускают большую часть деталей для производства игровой приставки, отмечает газета.

Ранее Sony сообщила о планах представить консоль следующего поколения уже к 2020 г.

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В США суд отклонил иск демократов о сговоре с Россией на выборах 2016 года

Ведомости
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Окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке отклонил иск национального комитета Демократической партии, согласно которому члены предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа, WikiLeaks и правительство России обвинялись в сговоре и вмешательстве в президентские выборы 2026 г., говорится в материалах суда.

Рассмотрев все аргументы, суд пришел к выводу, что они «не представляют ценности», отмечается в материалах. В постановлении суда также говорится, что члены предвыборного штаба Трампа были защищены от обвинений в соответствии с первой поправкой Конституции США. «То, что обвиняемые могли использовать документы, которые уже были обнародованы Россией и WikiLeaks, не является незаконным или ненадлежащим использованием документов», — говорится в постановлении. Помимо этого российское правительство невозможно привлечь к отвественности за «вмешательство в выборы», в отношении властей России возможны только санкции, поясняется в документе.

«Это большое событие, особенно с учетом того, что решение принято уважаемым судьей, назначенным еще президентом Клинтоном. Охота на ведьм заканчивается!» — написал в Twitter Трамп.

Демократы подали соответствующий иск в окружной суд Манхэттена в апреле прошлого года. В нем утверждалось, что члены предвыборной кампании нынешнего лидера США состояли в сговоре с Москвой с целью «навредить» кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу выиграть выборы. Ответчиком в иске Трамп не был указан, однако в нем фигурируют имена его сына Дональда Трампа-младшего, его советника и зятя Джареда Кушнера, экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его заместителя Рика Гейтса. В иске ответчиками также указаны Россия, Главное разведывательное управление страны, российский бизнесмен Араз Агаларов, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, а также политический консультант Трампа Роджер Стоун.

Во время предвыборной кампании 2016 г. хакеры смогли взломать компьютерную систему комитета партии и получили доступ к документам, предназначенным для внутреннего пользования. Впоследствии эти документы были выложены в открытый доступ.

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Новости

КНДР осуществила запуск нескольких ракет

Ведомости
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КНДР осуществила запуск нескольких ракет, передает информагентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. По информации ведомства, речь идет о пусках «неопознанных снарядов в среду утром». Запуск был осуществлен с территории провинции Южная Хамгён, расположенной на полуострове Ходо.

Представитель госдепартамента США на условиях анонимности сообщил агентству, что Вашингтон знает о пусках ракет с территории КНДР. «Мы будем следить за ситуацией», — сообщил он.

Выпущенные ракеты не достигли территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии, рассказали информагентству Kyodo источники в министерстве обороны страны.

КНДР 25 июля запустила две ракеты в Японском море. Тогда они пролетели около 430 км. По информации источника Kyodo в японском правительстве, речь шла о запуске ракет малой дальности. Аналогичные пуски Северная Корея проводила также в начале мая.

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Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа

Ведомости
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Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на политика Геннадия Гудкова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. По словам Гудкова, независимые кандидаты «не хотели бы подвергать своих сторонников насилию, поэтому рассматривают вариант мирного митинга».

«Ожидается множество людей, которые впервые в жизни примут участие в политической акции. Поэтому мы рассматриваем формат официально согласованного мероприятия и заботимся о хорошей организации», – написала Соболь на своей странице в Facebook. Позже она уточнила, что заявку на проведение митинга 10 августа подала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, сама Соболь созаявителем на проведение согласованной акции не является. «Я на контакте с ней и другими потенциальными заявителями акции 10 августа. Как и по мероприятию 3 числа мы, незарегистрированные кандидаты, делаем все возможное, чтобы избежать провокаций со стороны властей», – добавила она.

Соболь подчеркнула, что планы согласовать акцию 10 августа не означают отмены не согласованной властями акции 3 августа. Она призвала своих сторонников выйти в этот день на мирное шествие по Бульварному кольцу и дойти от Никитских до Покровских ворот. «Растущая общественная активность дает нам всем шанс добиться нормальных выборов», – пояснила она.

Предыдущая несогласованная акция протеста из-за отказа независимым кандидатам участвовать в выборах в Мосгордуму состоялась 27 июля. Она была одной из самых массовых. По данным МВД, в ней приняли участие 3500 человек, организаторы насчитали не менее 10 000. МВД отчиталось о задержании 1074 человек. По данным «ОВД-инфо», задержанных больше – 1373 человека. В их числе было 42 несовершеннолетних. Не менее 25 человек получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил действия полиции как адекватные.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком допустил на выборы 233 кандидата, еще 57 кандидатам было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых юрист ФБК Любовь Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, член «Яблока» Елена Русакова и Кирилл Гончаров, не были зарегистрированы кандидатами: окружные комиссии нашли в подписях, предоставленных кандидатами, более 10% брака.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Политика
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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News. Он отметил, что слышал накануне вечером об инциденте с российскими политиком, но подробностей не знает.

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 28 июля его госпитализировали из спецприемника с подозрением на аллергию. Врачи больницы, в которую доставили политика, поставили ему диагноз «крапивница», в выписном эпикризе значится диагноз «контактный дерматит». Личные врачи Навального предположили, что он был отравлен неизвестным химическим веществом.

На следующий день после госпитализации Навального выписали и отправили обратно в спецприемник. Начальник спецприемника просил Мосгорсуд приостановить арест политика на период лечения. Однако суд оставил без изменения решение об аресте.

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Московская полиция призвала горожан воздержаться от участия в протесте 3 августа

Ведомости
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Московская полиция призвала горожан отказаться от участия в несогласованной акции протеста, которая запланирована оппозицией на 3 августа в центре столицы. В сообщении сказано, что в полицию поступает информация о возможных нарушениях общественного порядка и готовящихся провокациях, в том числе использовании аэрозолей и пиротехники. Полиция предупредила, что будет оперативно реагировать на правонарушения и примет все меры для обеспечения правопорядка и безопасности.

Как рассказывал «Ведомостям» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, члены партии подавали заявку на проведение 3 августа в Москве акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Они просили столичные власти согласовать мероприятие на Лубянской площади. Также партия пыталась договориться провести шествие от Страстного бульвара через Тургеневскую площадь по Мясницкой улице до Лубянской площади, сообщал «Интерфакс». Однако столичная мэрия взамен предложила перенести акцию на проспект Академика Сахарова, где 20 июля уже проходил согласованный митинг о допуске независимых кандидатов к участию в выборах. Либертарианская партия на эту площадку не согласилась и направила в мэрию официальный отказ от митинга. После этого чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в одно из зданий столичного правительства на Новом Арбате. Одного из лидеров партии – Михаила Светова – задержали сразу же после переговоров. Большинство оппозиционных политиков также пропустят акцию 3 августа: Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов получили административные аресты.

Предыдущая несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов состоялась 27 июля. Она была одной из самых массовых. По данным МВД, в ней приняло участие 3500 человек, организаторы насчитали не менее 10 000. МВД отчиталось о задержании 1074 человек. По данным «ОВД-инфо», задержанных больше – 1373 человека. В их числе было 42 несовершеннолетних. Не менее 25 человек получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил действия полиции как адекватные.

По итогам несогласованной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на митинге оппозиции. Как отмечалось в пресс-релизе ведомства, группа лиц «неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие», однако фамилии фигурантов не называются. Максимальное наказание по этой статье (по ней осудили многих фигурантов «болотного дела») – 15 лет лишения свободы. Также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. Максимальное наказание по ней – пять лет.

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Авто
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«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок

Ведомости
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Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.

По данным «СПАРК-Интерфакса», четыре из пяти исков связаны с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договорам поставки. Информации о пятом иске в системе нет.

Срыв поставок комплектующих компанией «Завод Автокомпонент» привел к тому, что «АвтоВАЗ» с 3 июля вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Их работа была возобновлена 5 июля. «Завод Автокомпонент» возобновил поставки без дополнительных условий. Однако «АвтоВАЗ» предупредил, что может потребовать от поставщика возмещения убытков за вынужденный простой.

Причиной срыва поставок стали «затяжные переговоры» о новых ценах на комплектующие, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГК «Автокомпонент». Они ведутся с октября 2018 г. «Завод Автокомпонент» утверждает, что существующий уровень цен не позволяет ему покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер «АвтоВАЗа».

Финансы
Новости

Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза

Ведомости
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Спрос на облигации Белоруссии, которые были размещены на Московской бирже, составил 45 млрд руб., рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его словам, он превысил объем размещения в четыре раза. Шулаков отметил, что всего на белорусские бумаги было подано 60 заявок: в их числе были профессиональные инвесторы из России и из-за рубежа. Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, «Открытием» и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Белоруссия впервые за почти 10 лет размещает свои бумаги на российском долговом рынке. Предыдущий выпуск облигаций состоялся в 2010 г. Тогда Белоруссия разместила двухлетние бонды первой серии на общую сумму 7 млрд руб. с купоном 8,7% годовых. Заем был своевременно погашен. Запланированное размещение облигаций второй серии на 8 млрд руб. не состоялось. Сейчас инвесторам предложено сразу два трехлетних выпуска по 5 млрд руб. с выплатой купонов раз в полгода. Номинал одной бумаги составил 1000 руб. Ставка первого купона для обеих серий установлена на уровне 8,65% годовых.

Всего белорусский минфин намерен привлечь на российском рынке до 30 млрд руб., рассказывал 9 июля замминистра финансов Андрей Белковец белорусскому агентству «БелТА». Российский ЦБ в начале июля зарегистрировал пять выпусков белорусских гособлигаций на эту сумму: по два трехлетних и пятилетних выпуска на 5 млрд руб. каждый, а также пятилетний выпуск на 10 млрд руб. «Мы таргетируем в первую очередь ставку. Наша цель не занять больше, а занять дешевле», – цитировало чиновника белорусское агентство.

По словам Белковца, в 2020 г. Белоруссия может разместить евробонды на $1 млрд. Суммарные обязательства страны по внешнему долгу к этому году чиновник оценил в $3,5 млрд, передает «БелТА».

Бизнес
Новости

InterContinental и Holiday Inn откажутся от одноразовых шампуней

Ведомости
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Британский оператор гостиничных сетей InterContinental Hotels Group (IHG) откажется в номерах от одноразовых шампуней и гелей для душа, сообщается на сайте компании. Это делается для сокращения отходов из пластика, загрязняющих природу. Вместо этого в номерах будут использовать «полноразмерные форматы» шампуней и гелей, сказано в сообщении.

IHG использует около 200 млн одноразовых средств гигиены каждый год. Перейти на новый стандарт компания планирует до 2021 г. Некоторые гостиницы, находящиеся под управлением IHG, уже начали переход на полноразмерные форматы, в том числе Kimpton и Holiday Inn Express в США. Six Senses предлагает шампуни и гели для душа в многоразовых керамических дозаторах.

Это не первая инициатива компании для борьбы с пластиковыми отходами. До конца 2019 г. IHG намерена отказаться от использования одноразовых трубочек в своих гостиницах.

InterContinental Hotels Group – один из крупнейших операторов гостиниц в мире. Под его управлением находятся 5400 гостиниц под брендами InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Kimpton и другими почти в 100 странах, общий номерной фонд достигает 843 000 номеров.

Бизнес
Новости

Дитрих заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ситуация с задержками багажа в московском аэропорту «Шереметьево» стабилизировалась, передает ТАСС. По словам Дитриха, чтобы справиться с коллапсом, аэропорт «Шереметьево» набрал дополнительный персонал, повысил зарплату грузчикам, перенаправил потоки. Сам аэропорт пока не прокомментировал это заявление.

Пассажиры «Шереметьево» в конце мая начали жаловаться на значительные задержки при обработке багажа. Время его ожидания в аэропорту растягивалось на несколько часов. Также грузчики не успевали загрузить багаж в улетающие лайнеры, и приходилось отправлять его следующими рейсами. Сотрудники авиакомпаний также пожаловались на ситуацию с багажом. За выходные 29 и 30 июня не было отправлено по назначению 9000 единиц багажа, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний.

В аэропорту и Минтрансе объяснили сложившуюся ситуацию нехваткой персонала. Крупнейший клиент аэропорта, на которого в 2018 г. пришлось 78,5% пассажиропотока, «Аэрофлот» раньше сам обрабатывал багаж своих пассажиров. Но с открытием в мае 2018 г. терминала В багаж в нем стала обрабатывать дочерняя структура аэропорта – «Шереметьево хэндлинг», ей же постепенно по договоренности с «Аэрофлотом» стали переходить функции обработки багажа «Аэрофлота» и в других терминалах аэропорта. Нанять дополнительный персонал компания не успела. По факту задержек багажа Генпрокуратура начала проверку. А «Шереметьево» уволило несколько менеджеров дочерней компании: начальника службы обработки багажа, начальника службы перронного обслуживания, директора дирекции по обработке багажа, заместителя гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров.

Минтранс в начале июля заявил, что меры по преодолению коллапса приняты, и пообещал, что ситуация с багажом полностью разрешится к середине августа. Тогда же первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин сказал, что «Шереметьево» готово выплатить компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа, чтобы те смогли рассчитаться с пассажирами. По его словам, в июле аэропорт обслуживал 150 000 единиц багажа в сутки.

«Шереметьево» – самый большой и самый загруженный аэропорт России (в 2018 г. он принял 45,8 млн человек). Крупнейшим акционером аэропорта является компания «Шереметьево холдинг»: ей принадлежит 66% акций. Компанией «Шереметьево холдинг» на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. TPS Avia Holding на 65,22% принадлежит трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% Аркадию Ротенбергу. Кроме того, 30,43% акций «Шереметьево» владеет Росимущество. Миноритариями аэропорта являются «Аэрофлот» и «ВЭБ капитал».

Бизнес
Новости

Козак поручил проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минфину в течение месяца проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ, сообщил «Ведомостям» представитель Козака. Это поручение было дано после письма председателя правления Сбербанка Германа Грефа президенту России Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи НПЗ. Путин поручил правительству оценить целесообразность поддержки завода.

Греф в письме Путину предложил две меры поддержки: увеличить компенсацию Антипинскому НПЗ при закупках нефти и разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под национальным парком «Бузулукский бор». По оценкам главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, изменение компенсации лишит бюджет примерно 12 млрд руб. в год.

В апреле Антипинский НПЗ был остановлен, так как ему не на что стало покупать сырье, и возобновил работу только в середине июля. Сейчас он находится в предбанкротном состоянии: долг компании достиг $5 млрд, из них $3 млрд завод должен Сбербанку. До мая предприятие принадлежало группе «Новый поток» Дмитрия Мазурова. После получения Сбербанком контроля над Антипинским НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar. Мазуров в июле был арестован на два месяца по делу о возможном хищении кредита Сбербанка.

Политика
Новости

Мосгоризбирком разрешил допустить Митрохина до выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Сергея Митрохина, передает «Интерфакс». Такое решение в отношении оппозиционного политика в ходе нынешней предвыборной кампании Мосгоризбирком принимает впервые.

По данным агентства, в результате проверки рабочей группы Мосгоризбиркома дополнительно засчитаны 203 подписи избирателей из тех, что ранее предоставил Митрохин. Этого оказалось достаточно, чтобы зарегистрировать его кандидатом. Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала удовлетворить жалобу Митрохина и допустить его до выборов.

Митрохин в числе девяти кандидатов от партии «Яблоко» в начале июля подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком.

Выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отчитался о том, что для участия в выборах было зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых юрист ФБК Любовь Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов, муниципальный депутат Константин Янкаускас, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, член «Яблока» Елена Русакова и Кирилл Гончаров, не были зарегистрированы кандидатами в депутаты.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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