Reuters: Mail.ru и китайская iDreamSky договорились о совместном продвижении игр
Российский интернет-холдинг Mail.ru Group и китайский издатель видеоигр iDreamSky Technology Holdings договорились о продвижении друг друга на международных рынках, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. О соглашении планируется объявить накануне китайской выставки цифровых развлечений ChinaJoy, которая пройдет в Шанхае 2–5 августа.
По словам источников, соглашение о партнерстве предполагает издание игр и инвестиции на европейском и азиатском рынках. Mail.ru таким образом хочет усилить свои позиции на китайском рынке. Российская компания будет помогать iDreamSky издавать игры в России и Европе, в том числе переводя их на местные языки.
Представители Mail.ru и iDreamSky отказались от комментариев.
iDreamSky была основана в 2011 г. Она известна лицензированием популярных иностранных игр в Китае, среди которых Gardenscapes, Angry Birds, Fruit Ninja и Temple Run. По состоянию на сентябрь 2018 г. месячная аудитория игр компании превысила 129 млн пользователей.