Единый продавец телерекламы сменил гендиректора

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S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России

Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства. Санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США ко вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов, отметили аналитики. На данный момент ЕС не ввел аналогичных санкций, что теоретически дает возможность российскому правительству осуществлять заимствования в евро, напомнили в S&P.

По мнению рейтингового агентства, российское правительство сможет справиться с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций. Валютный долг России номинирован, главным образом, в долларах США, но его совокупный объем – 2,5% ВВП. Планы по внешним заимствованиям на 2019 г. уже выполнены правительством, а займы в валюте в 2020–2021 гг. планируются на невысоком уровне – $3 млрд в год. Правительство России производит заимствования, главным образом, в национальной валюте, напоминают в S&P. Новые санкции не распространяются на этот долг, что ограничивает масштаб макроэкономических последствий в случае ускоренной продажи этих облигаций. «Даже в таком случае мы полагаем, что внутренний спрос на ОФЗ достаточно высок и может заместить спрос со стороны нерезидентов», – отмечается в отчете.

Указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей президент США Дональд Трамп подписал 4 августа. Ограничения вступят в силу 19 августа и будут действовать как минимум год. Госдеп отметил, что они могут быть отменены, если у Вашингтона будут доказательства, что Москва отказалась от использования химического оружия и выплатила компенсацию жертвам нападения в Солсбери. Суть санкций состоит в том, что США будут препятствовать предоставлению международными институтами финансовой или технической помощи России, а американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций.

В этом году Минфин выходил на внешние рынки дважды: в марте продал еврооблигации на $3 млрд и на 750 млн евро, в июне разместил еще два выпуска на $2,5 млрд, перевыполнив, таким образом, план по займам на год. Закон о бюджете на 2019–2021 гг. предусматривает выкуп с рынка старых неликвидных выпусков на сумму до $4 млрд и эмиссию новых на $3 млрд.