Технологии / Медиа

Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы

Национальный рекламный альянс возглавит сотрудник НМГ и СТС

Гендиректор Национального рекламного альянса (НРА) Эдуард Райкин покинет свою должность, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух телекомпаний и одной рекламной группы. Его заменит Алексей Толстоган, который сейчас отвечает за продажу спонсорства и спецпроектов на каналах Национальной медиа группы (НМГ) и связанной с ней «СТС Медиа». Представитель НРА отказался от комментариев, с Райкиным и Толстоганом пока связаться не удалось.

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России. Через эту компанию свои продажи с 2017 г. объединили пять крупнейших телехолдингов — «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа», НМГ и «СТС Медиа». Многие годы ТВ было крупнейшим по рекламным доходам медиа в России, но теперь его обогнал интернет. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2018 г. на продвижение в эфире рекламодатели потратили 187 млрд руб.

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