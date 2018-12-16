Иван Таврин продает телехолдинг «СТС медиа» «Национальной медиа группе» и ВТБ
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Таврин продает «СТС медиа», рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных медиакомпаний. Сейчас холдинг ЮТВ, который полностью принадлежит Таврину, контролирует 75% акций «СТС медиа». Остальное – у кипрского Telcrest, акционеры которого – «Национальная медиа группа» (НМГ), ВТБ, структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза». Самой НМГ владеют структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука, структуры Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.
Пакет Таврина покупает консорциум НМГ и ВТБ, которые получат полный контроль над «СТС медиа», знает один из собеседников «Ведомостей».
Таврин подтвердил «Ведомостям»: переговоры по продаже «СТС медиа» консорциуму НМГ и ВТБ находятся в финальной стадии. Гендиректор НМГ Ольга Паскина уточнила, что сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года. ВТБ – участник консорциума, покупающего «СТС медиа», подтвердил представитель банка. Все трое отказались раскрыть, как делятся доли партнеров внутри консорциума.
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