Технологии / Медиа

Иван Таврин стал владельцем оператора наружной рекламы Gallery

Руководить компанией будет бывший гендиректор Independent Media и «Коммерсанта» Мария Комарова
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Медиахолдинг «Медиа 1», которым владеет бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин, стал владельцем 100% второго по величине в России оператора наружной рекламы Gallery, сообщил сам оператор. Крупнейшим акционером Gallery был инвестиционный фонд Baring Vostok Private Equity Fund III. 23% оператора было у миноритариев.

Генеральным директором Gallery назначена Мария Комарова, сообщила компания. Комарова работала гендиректором ИД «Коммерсантъ», возглавляла группу «Выбери радио» Ивана Таврина, а в прошлом была соратницей Вячеслава Володина (сейчас председатель Госдумы). С мая 2017 г. по июль 2018 г. она была генеральным директором издательского дома Independent Media. «Сегодня у сегмента наружной рекламы начинается новая жизнь: во-первых, появились способы более точного измерения аудитории, во-вторых – новые метрики, позволяющие рассматривать digital-экраны не только как новый способ показа креатива, но и как возможность получать данные по единым digital-метрикам вместе с кампаниями в интернете», – говорит Комарова (ее цитирует компания в сообщении).

Илья Булыгин, который до этого занимал должность генерального директора компании, будет заниматься развитием федеральной digital-сети. Заместителем гендиректора по коммерческим вопросам будет назначен Павел Белянин.

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