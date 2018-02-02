Владелец «СТС медиа» Иван Таврин выводит на IPO самого себя

Он хочет привлечь $200 млн в компанию, у которой нет ни активов, ни бизнеса

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Иван Таврин станет первым российским бизнесменом, который разместит на бирже акции Special Purpose Acquisition Company Olivia Harris

Иван Таврин выводит на IPO зарегистрированную на Британских Виргинских островах лишь в ноябре 2017 г. компанию Kismet Acquisition Limited. У нее нет активов, она не ведет операционной деятельности, следует из проспекта эмиссии, с которым ознакомились «Ведомости». Тем не менее Таврин уже начал road show и рассчитывает в феврале провести размещение на Лондонской фондовой бирже. Организуют его «Сбербанк СIB» и Morgan Stanley, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с планами бизнесмена.

Таким образом Kismet Acquisition станет первой Special Purpose Acquisition Company (SPAC) с российским участием, подчеркивает в своих материалах Morgan Stanley. Размещение таких компаний – особый вид IPO, при котором 100% акций SPAC размещаются по фиксированной цене. Учредители компании обязуются вложить привлеченные средства в крупный непубличный актив, поиск которого должен начаться только после размещения. Причем он не должен быть связан с учредителями компании. Круг потенциальных активов перед таким IPO очерчивается рамочно. В случае с Тавриным это компании, развивающие инфраструктуру для операторов связи, сами операторы, интернет-компании в сфере контента и услуг, говорится в проспекте эмиссии. Если в течение двух лет приобретение не состоялось, SPAC возвращает деньги инвесторам. Непубличным компаниям такая схема дает доступ не только к деньгам, но и на публичный рынок, по сути обеспечивая им эффективную альтернативу классическому IPO, объясняет инвестбанкир, близкий к организаторам размещения.

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