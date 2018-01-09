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Таврин выкупил телевизионный бизнес Усманова

Иван Таврин закрыл сделку по выкупу телевизионного бизнеса у Алишера Усманова. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», он выкупил 58,29% в ООО «Новый медиа холдинг» (головная компания холдинга ЮТВ). Стоимость и детали сделки не раскрываются.

В результате сделки Таврин довел свою долю владения в холдинге ЮТВ до 100%.

В декабре член совета директоров USM Holdings Иван Стрешинский подтверждал сделку с Тавриным – по его словам, телевизионные активы никогда не были профильными для холдинга.

Холдинг ЮТВ сейчас управляет каналами «Ю», Disney (20% у американской Walt Disney), «Муз-ТВ» и владеет 75% холдинга «СТС медиа» ( СТС, «Домашний», «Че» и другие каналы). Он был создан в 2009 г. путем слияния телеканалов и радиостанций Усманова и Таврина. Совладельцем холдинга стал фонд прямых инвестиций «Эльбрус капитал», партнер Таврина по его медиабизнесу. Тогда каждая из сторон – Усманов и Таврин с партнерами – получила по 50% нового холдинга.