Технологии / Медиа

Мария Комарова больше не будет управлять издателем журналов Cosmopolitan и Esquire

Новым гендиректором ИД Independent Media станет Наталья Веснина
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Мария Комарова вскоре покинет должность гендиректора издательского дома Independent Media, рассказали «Ведомостям» сотрудник этой компании и источник, близкий к ее акционерам. Independent Media - один из крупнейших ИД в России, он специализируется на выпуске глянцевых журналов - Cosmopolitan, Esquire, Rob report, «Домашний очаг», «Популярная механика» и так далее. Представитель Independent Media подтвердил будущий уход Комаровой и сообщил, что новым гендиректором с 1 августа будет Наталья Веснина, действующий коммерческий директор компании. Комарова возглавила ИД в мае 2017 г. До этого она работала гендиректором ИД «Коммерсантъ», возглавляла группу «Выбери радио» Ивана Таврина, а в прошлом была соратницей Вячеслава Володина (сейчас спикер Госдумы).

При назначении Комаровой собеседники «Ведомостей» указывали на ее небольшой опыт с глянцевой прессой и в digital-решениях. Именно развитие ИД в интернете - одна из главных стратегических целей компании, рассказывали тогда ее представители.

Комарова теперь будет управлять медийными активами «Апрель груп», указано в сообщении Independent Media. Основатель «Апрель груп» Анатолий Милюков – бывший топ-менеджер Газпромбанка и один из совладельцев Independent Media.

ИД благодарит Комарову за проделанную работу, указано в сообщении компании: «Под ее руководством реализованы успешные проекты, особенно в цифровой сфере».

Впрочем, два источника «Ведомостей» рассказали, что, несмотря на прогресс в интернет-развитии медиакомпании, Комаровой в итоге не удалось найти общего языка со всеми акционерами ИД.

Журналы, которые издаются Independent Media, прежде входили в Sanoma Independent Media (SIM), принадлежавшему финской Sanoma. В 2014 г. Sanoma решила продать свои активы в России, но смогла сделать это только в 2016 г. Часть ее активов купили Inventure Partners и ее партнеры, другую (журналы Men’s Health, National Geographic, Harvard Business Review, газеты The Moscow Times и «Ведомости») – Яна Мозель-Кудрявцева, жена Демьяна Кудрявцева, бывшего гендиректора ИД «Коммерсантъ». Inventure Partners с партнерами издают журналы совместно с американской Hearst, владеющей оригинальными версиями этих СМИ.

Independent Media не раскрывает финансовые результаты. В «СПАРК-Интерфаксе» опубликована финансовая отчетность юрлиц, входящих в ИД, составленная по российским стандартам бухучёта. Совокупная выручка этих юрлиц за 2016 г. - около 3 млрд руб., данных за 2017 г. пока нет.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике