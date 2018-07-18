Мария Комарова больше не будет управлять издателем журналов Cosmopolitan и Esquire

Андрей Епихин/ТАСС

Мария Комарова вскоре покинет должность гендиректора издательского дома Independent Media, рассказали «Ведомостям» сотрудник этой компании и источник, близкий к ее акционерам. Independent Media - один из крупнейших ИД в России, он специализируется на выпуске глянцевых журналов - Cosmopolitan, Esquire, Rob report, «Домашний очаг», «Популярная механика» и так далее. Представитель Independent Media подтвердил будущий уход Комаровой и сообщил, что новым гендиректором с 1 августа будет Наталья Веснина, действующий коммерческий директор компании. Комарова возглавила ИД в мае 2017 г. До этого она работала гендиректором ИД «Коммерсантъ», возглавляла группу «Выбери радио» Ивана Таврина, а в прошлом была соратницей Вячеслава Володина (сейчас спикер Госдумы).

При назначении Комаровой собеседники «Ведомостей» указывали на ее небольшой опыт с глянцевой прессой и в digital-решениях. Именно развитие ИД в интернете - одна из главных стратегических целей компании, рассказывали тогда ее представители.

Комарова теперь будет управлять медийными активами «Апрель груп», указано в сообщении Independent Media. Основатель «Апрель груп» Анатолий Милюков – бывший топ-менеджер Газпромбанка и один из совладельцев Independent Media.

ИД благодарит Комарову за проделанную работу, указано в сообщении компании: «Под ее руководством реализованы успешные проекты, особенно в цифровой сфере».

Впрочем, два источника «Ведомостей» рассказали, что, несмотря на прогресс в интернет-развитии медиакомпании, Комаровой в итоге не удалось найти общего языка со всеми акционерами ИД.

Журналы, которые издаются Independent Media, прежде входили в Sanoma Independent Media (SIM), принадлежавшему финской Sanoma. В 2014 г. Sanoma решила продать свои активы в России, но смогла сделать это только в 2016 г. Часть ее активов купили Inventure Partners и ее партнеры, другую (журналы Men’s Health, National Geographic, Harvard Business Review, газеты The Moscow Times и «Ведомости») – Яна Мозель-Кудрявцева, жена Демьяна Кудрявцева, бывшего гендиректора ИД «Коммерсантъ». Inventure Partners с партнерами издают журналы совместно с американской Hearst, владеющей оригинальными версиями этих СМИ.

Independent Media не раскрывает финансовые результаты. В «СПАРК-Интерфаксе» опубликована финансовая отчетность юрлиц, входящих в ИД, составленная по российским стандартам бухучёта. Совокупная выручка этих юрлиц за 2016 г. - около 3 млрд руб., данных за 2017 г. пока нет.