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Роскомнадзор потребовал у «Батенька, да вы трансформер» удалить текст спустя три года

Роскомнадзор потребовал от самиздата «Батенька, да вы трансформер» удалить текст о том, как выполнять правила ведомства при сообщении о самоубийствах. Как отмечается на сайте самиздата, Роскомнадзор потребовал удалить статью Петра Маняхина, вышедшую в 2016 г. «Теперь здесь рассказ о том, как Роскомнадзор запрещает сатиру», – говорится в сообщении.

Роскомнадзор в 2016 г. разъяснил журналистам, как следует освещать случаи самоубийств: не размещать фото жертвы и места происшествия, не писать «самоубийство» и «суицид» в заголовках. Также ведомство предлагало СМИ показывать «сбалансированную картину жизни умершего, описывая проблемы наряду с успехами». Редакция самиздата выпустила сатирическую статью, написанную по новому стандарту.

В заметке рассказывалась история успешного человека из города N, который по ряду причин умер, поскольку не обратился за своевременной помощью. Редакция решила довести до абсурда запрет на описание способов добровольного ухода из жизни, поэтому в сатирической заметке указывалось, что «находясь где-то, гражданин взял что-то и сделал нечто, что в итоге привело к его смерти».

Это не спасло текст от требования о блокировке спустя три с лишним года. Редакция выразила надежду, что сотрудники Роскомнадзора в будущем научатся «отличать сатиру от реальных призывов к суициду».