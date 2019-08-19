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Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить информацию из статьи о наркотиках

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить в течение суток запрещенную информацию из статьи о наркотиках, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о подзаголовках опубликованной 8 августа статьи «Выкурил косяк – уже не бросишь. Если привязать человека к кровати, он перестанет колоться героином. На самом деле нет». Запрос на удаление информации в Роскомнадзор поступил от МВД России.

«Экспертами МВД установлено, что названия разделов статьи сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», – отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Страница издания со статьей внесена в Единый реестр запрещенной информации, пока доступ к статьи не закрыт.

Ранее, 12 августа, Роскомнадзор потребовал от самиздата «Батенька, да вы трансформер» удалить статью о том, как выполнять правила ведомства при сообщении о самоубийствах. По информации самиздата, текст Петра Маняхина был опубликован еще в 2016 г.