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Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить информацию из статьи о наркотиках

Ведомости
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Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить в течение суток запрещенную информацию из статьи о наркотиках, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о подзаголовках опубликованной 8 августа статьи «Выкурил косяк – уже не бросишь. Если привязать человека к кровати, он перестанет колоться героином. На самом деле нет». Запрос на удаление информации в Роскомнадзор поступил от МВД России.

«Экспертами МВД установлено, что названия разделов статьи сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», – отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Страница издания со статьей внесена в Единый реестр запрещенной информации, пока доступ к статьи не закрыт.

Ранее, 12 августа, Роскомнадзор потребовал от самиздата «Батенька, да вы трансформер» удалить статью о том, как выполнять правила ведомства при сообщении о самоубийствах. По информации самиздата, текст Петра Маняхина был опубликован еще в 2016 г.

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Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые дела против Гульнары Каримовой

Ведомости
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Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, старшей дочери скончавшегося в 2016 г. президента страны Ислама Каримова, говорится в сообщении надзорного ведомства. Правоохранители считают, что Каримова причастна к хищениям госсредств путем заключения сделок, не соответствующих интересам Узбекистана, а также к вымогательству чужого имущества в особо крупных размерах.

В частности, будучи в сговоре с другими лицами, Каримова купила по заниженной цене принадлежащие государству пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент». После она продала их иностранным бизнесменам, отмечается в сообщении. Помимо этого Каримову подозревают в том, что под угрозой насилия она вынуждала граждан и владельцев компаний передавать свое имущество подконтрольным ей фирмам. Других подробностей ведомство не приводит в интересах следствия.

Уголовные дела против Каримовой были возбуждены после проверки информации международной юридической компании White and Case, а также на основании заявлений граждан.

В августе 2015 г. суд в Узбекистане приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В декабре 2017 г. по другому уголовному делу Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. В июле 2018 г. суд смягчил ей наказание, заменив реальный срок ограничением свободы на пять лет, «принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства» по компенсации ущерба. В начале марта этого года из-за регулярных нарушений установленных судом обязательств Каримову перевели отбывать срок в колонию общего режима. Ранее Генпрокуратура страны оценила общую сумму причиненного ущерба по двум уголовным делам почти в $2 млрд. В декабре 2017 г. минфин США добавил Каримову в санкционный список. Ведомство пришло к выводу, что дочь покойного президента возглавляла в Узбекистане «мощный синдикат организованной преступности».

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Путин и Макрон начали переговоры с обсуждения будущего нормандского формата

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон начали переговоры с обсуждения будущего нормандского формата. Российский лидер заявил, что сейчас для урегулирования военного конфликта на юго-востоке Украины альтернативы нормандскому формату нет. По его словам, любая встреча в таком формате должна приводить к нормальным результатам. «На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», – сказал Путин на совместной пресс-конференции с Макроном.

Российский президент отметил, что перед организацией саммита в нормандском формате следует договориться по отдельным вопросам. Путин напомнил, что в 2016 г., когда президентом Украины был Петр Порошенко, стороны достигли компромисса и фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса. «Тогда Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено, и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел ФРГ Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс», – отметил Путин.

По его словам, в 2016 г. закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах на Украине, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ. «Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например вопроса, связанного с амнистией», – сказал Путин, говоря о нерешенных вопросах.

Путин впервые обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность работы в нормандском формате 11 июля. Первая беседа президентов состоялась по телефону. Позже, 7 августа, Зеленский сообщил, что провел с Путиным еще один телефонный разговор и попросил российского лидера повлиять на власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел. – "Ведомости") нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – говорил Зеленский.

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Бизнес
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Акции «Лукойла» подорожали на 5% на новостях о цене выкупа бумаг у акционеров

Ведомости
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Акции «Лукойла» вечером в понедельник, 19 августа, подорожали на 5%, после того как компания назвала цену выкупа бумаг у акционеров с премией к рынку. На торгах на Московской бирже на 17.15 мск стоимость акций нефтяной компании увеличилась на 5% до 5251,5 руб. за бумагу при объеме торгов 4,773 млрд руб.

Ранее совет директоров «Лукойла» утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций компании. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения годового собрания акционеров от 20 июня этого года об уменьшении уставного капитала компании при помощи покупки 35 млн размещенных акций. Во время действия оферты поданы заявления о продаже более 82,89 млн акций. В частности, дочерняя компания «Лукойла» – Lukoil Securities Limited заявила о продаже более 36,62 млн акций.

«Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Акции будут приобретены по цене 5450 руб. за штуку и оплачены до 28 августа 2019 г.», – уточнил «Лукойл». В результате сделки уставный капитал «Лукойла» уменьшится до 715 млн обыкновенных акций.

Ранее Lukoil Securities Limited в рамках обратного выкупа акций с 13 по 17 мая приобрела на рынке 394 128 акций по цене 5216 руб. за бумагу, а также 508 494 депозитарные расписки по цене $80,21 за бумагу. «Лукойл» проводит программу обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд сроком действия с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г.

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Политика
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Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери

Ведомости
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Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление <...> как незаконное и необоснованное, так как в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства)», – пояснил Куренной.

16 августа директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте матери, которая пришла получить посылку с лекарством для больного ребенка. Речь идет о не зарегистрированном в России препарате фризиум. Как пояснила Мониава, ранее врач назначил ребенку с эпилепсией данное лекарство. Мать ребенка заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Женщину допрашивали пять часов. Дома у нее провели обыск.

Федеральная таможенная служба (ФТС) в тот же день сообщила, что задержанная 12 августа женщина на почте пыталась получить посылку с психотропным препаратом. При этом она не показала сотрудникам ведомства соответствующего рецепта врача или заключения консилиума врачей о необходимости применения данного лекарства. ФТС напомнила, что в России оборот фризиума запрещен. После возбуждения уголовного дела женщина проходила по нему свидетелем.

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Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках

Ведомости
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Следствие сняло с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зинурова. Теперь Васильев находится в статусе свидетеля.

Васильева задержали вечером 9 августа. На следующий день он был госпитализирован из изолятора временного содержания в связи с ухудшением здоровья. Басманный суд Москвы отказался его заочно арестовывать.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе мероприятия, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. На сегодняшний день арестованы 13 его фигурантов: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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Экономика
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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в июле

Ведомости
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Рост ВВП России в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после 0,8% в июне, следует из подготовленного Минэкономразвития обзора «Картина деловой активности». С начала года экономика выросла на 0,9%.

Статистика за июль свидетельствует о восстановлении темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине года, отмечает министерство. Значительный вклад в темпы роста ВВП, по его оценкам, внесло промышленное производство. В июле оно выросло на 2,8% по отношению к июлю прошлого года.

В I квартале экономический рост составил 0,5% в годовом выражении, во II – 0,9%, а за первые полгода ВВП России вырос на 0,7%. Минэкономразвития ожидает, что во втором полугодии темпы роста экономики будут на уровне 1,6–1,8%. Это позволит выйти на прогнозируемые ведомством 1,3% по итогам 2019 г.

Технологии
Новости

РБК объявил об изменениях в руководстве редакции

Ведомости
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Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК. Вместо них ее возглавит Петр Канаев, сообщает медиахолдинг. Ранее он занимал должность первого заместителя соруководителей объединенной редакции.

Тросников назначен заместителем гендиректора РБК. Он будет отвечать за интеграцию контентных подразделений медиахолдинга и повышение их экономической эффективности. Голикова уходит из РБК и займется деятельностью, не связанной с журналистикой. «Мы все заинтересованы в том, чтобы редакционная политика РБК осталась прежней и настоящие изменения положительно сказались на качестве продуктов РБК и бизнесе компании», – написала она на своей странице в Facebook.

Голикова и Тросников возглавили объединенную редакцию в июле 2016 г. после того, как ее покинула большая часть журналистов во главе с Елизаветой Осетинской. Оба они – бывшие редакторы газеты «Коммерсантъ», а до прихода в РБК работали в ТАСС. Канаев перешел в РБК в августе 2017 г. и стал курировать производство эксклюзивного новостного контента. До этого он был главным редактором Rambler News Service.

В холдинг РБК входит несколько СМИ: одноименный сайт, газета, журнал и телеканал. В 2018 г. он отчитался об убытке в 3,5 млрд руб. против прибыли в 527 млн руб. годом ранее. Причиной убытка стали отрицательные курсовые разницы.

Финансы
Новости

ВТБ и «М.видео-Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Ведомости
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ВТБ и группа «М.видео-Эльдорадо» с сентября начнут тестирование системы быстрых платежей с использованием QR-кодов, говорится в сообщении банка. Клиенты банков, подключенных к системе, смогут совершать покупки по QR-кодам в одном магазине «М.видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После окончания пилотного проекта систему быстрых платежей будут масштабировать на все магазины обеих сетей.

«Спустя год работы сервиса доля быстрых платежей в обороте группы «М.видео-Эльдорадо» может достигнуть 4%», – отмечается в сообщении.

При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передает эти данные в Национальную систему платежных карт, которая генерирует QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе быстрых платежей, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счет ритейлера.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Ранее сообщалось, что в рамках системы появится функция оплаты товаров и услуг по QR-коду. ЦБ пояснял, что установит тариф 0,4% от суммы операции при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах. ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы.

В системе участвуют ВТБ, «Открытие», «Русский стандарт», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

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Политика
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Суд вернул протокол Яшина в полицию для устранения недостатков

Ведомости
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Троицкий суд Москвы вернул полиции составленный против главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина административный протокол для устранения нарушений, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Ксении Алексеевой.

Яшина последний раз задержали 18 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест из-за призывов к участию в акции протеста, которая была не согласована с мэрией Москвы.

Ранее, 8 августа, Хамовнический суд Москвы назначил оппозиционеру 10 суток административного ареста. До этого по 10 суток административного ареста за схожие правонарушения Яшину назначали Троицкий и Щербинский суды Москвы.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией, их провели на проспекте Сахарова. Ранее окружной избирком отказал Яшину в регистрации кандидатом в столичные депутаты, оппозиционер попытался обжаловать данное решение, но Мосгоризбирком отклонил его жалобу. Позже Центризбирком признал недействительными 505 подписей из 4936. Для регистрации Яшину не хватило 76 подписей. В середине августа Мосгорсуд, рассмотрев жалобу оппозиционера на решение ЦИК, также отказал ему в регистрации.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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«В контакте» вернул должность операционного директора компании

Ведомости
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Операционным директором «В контакте» назначен директор по технологиям Сергей Кубасов, говорится в сообщении компании. Кубасов с 2017 г. занимался развитием инфраструктуры всей платформы и крупнейшего дата-центра соцсети.

Кубасов займется реализацией задач в области информационной безопасности, финансового планирования и развития финансовых технологий, выстраивания и автоматизации важных процессов. При этом он продолжит отвечать за инфраструктуру компании и дата-центры.

Должность операционного директора ранее занимал Андрей Рогозов. В феврале 2017 г. он был назначен управляющим директором компании. С момента ухода Рогозова должность операционного директора «В контакте» была вакантна, отметили в пресс-службе компании.

Во «В контакте» работают более 800 человек. Штаб-квартира соцсети находится в Санкт-Петербурге.

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Политика
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Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».

При этом Следственный комитет смягчил статью обвинения Беглецу, рассказал ТАСС его адвокат Ильнур Шарапов. По его словам, изначально Беглеца обвиняли в тяжком преступлении, предусмотренном ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), а сейчас в преступлении средней тяжести – по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие считает, что он схватил за руку сотрудника полиции и причинил ему боль.

По уголовному делу о массовых беспорядках арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Кроме того, Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать еще одного фигуранта дела – Дмитрия Васильева, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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