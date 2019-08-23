Twitter пожаловался в Верховный суд на штраф в 3000 рублей
Верховный суд зарегистрировал жалобу Twitter на выписанный штраф в размере 3000 руб. за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Жалоба юриста компании Twitter поступила в суд 5 августа. Она находится на рассмотрении у судьи, который будет решать, передавать ли ее для рассмотрения в судебном заседании или нет», – сказала представитель суда, уточнив, что это решение будет принято до начала октября.
В начале апреля Таганский районный суд Москвы признал Twitter виновной по ст. 19.7 КоАП («Непредоставление или несвоевременное предоставление сведений, предоставление которых предусмотрено законом») и оштрафовал на 3000 руб. Позже компания пыталась оспорить вынесение штрафа в Мосгорсуде, но решение нижестоящей инстанции было признано законным.