Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд
Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя. По его словам, Huawei ищет способы заменить ключевых американских поставщиков и продолжает разрабатывать альтернативные американским технологии, необходимые для изготовления оборудования.
Как отмечает агентство, названный Сюйем ущерб немного меньше» первоначальной оценки, которую давал основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне. Тогда он говорил, что Huawei из-за ограничений США будет вынуждено снизить производственные мощности, из-за чего выручка в ближайшие два года сократится на $30 млрд относительно прогнозов.
В пятницу, 23 августа Huawei представила новый процессор Ascend 910 с встроенным искусственным интеллектом. компания надеется, что он составит конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp., отмечает Bloomberg. Ранее, 9 августа компания представила собственную операционную систему для смартфонов HarmonyOS (китайский вариант названия – Hongmeng – «Ведомости»). Со временем Huawei собирается заменить ею Android в своих продуктах.
Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.