Huawei усиливает российский центр разработки

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Китайская корпорация Huawei планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок Ярослав Чингаев для Ведомостей

Китайская корпорация Huawei планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок (Research & Development, R&D). До конца 2019 г. компания намерена нанять 500 человек, а в течение пяти лет привлечь к работе в R&D еще более 1000 новых специалистов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Huawei.

Сейчас у Huawei два локальных R&D-центра: в Москве и Санкт-Петербурге, где работает 400 и 150 человек соответственно, рассказывает представитель компании. До конца года Huawei планирует открыть три новых R&D-центра, названия городов представитель компании не уточнил. По его словам, рост штата позволит России войти в тройку крупнейших R&D-центров Huawei после Европы и Северной Америки. Компания планирует заняться плотным сотрудничеством с российскими научными сообществами, университетами и другими исследовательскими центрами, добавил он. Представитель Huawei не раскрыл, какие задачи придется решать новым сотрудникам.