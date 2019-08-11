Huawei представила собственную операционную систему

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Huawei разрабатывала свою операционную систему несколько лет EPA / TASS

Huawei в пятницу в Китае презентовала собственную операционную систему (ОС) Harmony. Вначале она будет использоваться в умных телевизорах Huawei, которые появятся в продаже до конца 2019 г. В течение следующих трех лет Harmony будет постепенно внедряться в другие умные устройства Huawei (в том числе носимые), смартфон Huawei Vision и автомобильные мультимедийные центры. Об этом говорится в сообщении китайской корпорации.

В мае стало известно, что Google больше не будет поставлять программное обеспечение, «железо» и техническую поддержку Huawei, попавшей в черный список правительства США. Китайскому производителю будут доступны лишь продукты с открытым исходным кодом: он сможет устанавливать на смартфоны публичную версию ОС Android, но не разработанные компанией сервисы вроде Gmail, Google Maps, YouTube и др. Обновления операционной системы также будут ей недоступны. Но речь шла лишь о новых пользователях Huawei. Те, кто успел купить смартфоны до объявления, смогут загружать приложения и устанавливать обновления софта.