Washington Post узнала о тайной работе Huawei на власти КНДР
Китайская корпорация Huawei тайно помогала властям КНДР в создании и поддержании в рабочем состоянии собственной беспроводной сети передачи данных Koryolink, пишет Washington Post со ссылкой на документы компании, полученные от ее бывших сотрудников. По данным издания, Huawei совместно с другой китайской компанией, Panda International Information Technology, в течение восьми лет работала в КНДР над рядом проектов, в том числе над разработкой сети 3G. В Huawei такую информацию отрицают.
Если подобная деятельность все же имела место и при этом Huawei использовала в своих продуктах американские компоненты, это может означать нарушение компанией экспортных правил США, которые запрещали поставки Пхеньяну оборудования, в котором содержится более 10% американских компонентов.
Газета указывает, что министерство торговли США с 2016 г. расследует возможные связи Huawei с руководством Северной Кореи, однако официально их наличие не было доказано. Один из источников издания при этом отметил, что созданная в Северной Корее в 2008 г. сеть Koryolink сейчас работает на устаревшем оборудовании, поскольку Huawei прекратила обновлять и обслуживать его.