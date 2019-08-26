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Reuters узнало о планах установить «Аврору» на планшеты Huawei для переписи населения

Россия обсуждает с Huawei возможность установки российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты этой китайской компании для переписи населения. Об этом Reuters рассказали два источника, знающих о переговорах.

В июне замминистра связи Михаил Мамонов рассказывал, что Минкомсвязи рассчитывает провести переговоры о вариантах сотрудничества с Huawei, в частности об использовании «Авроры» в оборудовании китайской компании. В начале августа правительство России назначило владельца операционной системы – «Ростелеком» – единственным закупщиком планшетов с российской ОС для переписи населения. Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 г.

Как рассказал Reuters один из источников, в настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 000 планшетов Huawei к 1 августа 2020 г. Это рассматривается как первый этап внедрения ОС на устройствах Huawei, отметил собеседник издания. Второй источник рассказал, что Huawei проявила заинтересованность и показала образцы планшетов, которые могли бы использоваться.

«Темы и ход переговоров мы не комментируем по причине их конфиденциальности», – заявил «Ведомостям» представитель Huawei. Вопросы взаимодействия Huawei и «Ростелекома» как владельца «Авроры» обсуждаются, сообщил представитель «Ростелекома». Рассматриваются различные варианты сотрудничества, добавил он, отказавшись раскрыть детали.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Китайская компания также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Alphabet Inc. – материнская компания Google – после этого приостановила сотрудничество с Huawei.