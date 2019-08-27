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«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник, 27 августа, в 6 утра по московскому времени пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил «Роскосмос». Корабль доставил на МКС экипаж из трех человек, а также робота Skybot F-850, известного как «Федор».

«Союз МС-14» пристыковался к МКС со второй попытки. Первая, утром 24 августа, оказалась неудачной из-за сбоя радиооборудования на МКС. Через два дня другой корабль, «Союз МС-13» успешно перестыковался со «Звезды» на малый исследовательский модуль «Поиск», и причал был освобожден для «Союза МС-14». Тогда руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснял, что кораблю с «Федором» будет проще пристыковаться к «Звезде», поскольку в этом модуле больше возможностей для контроля с Земли.

«Федор» стал первым российским роботом-космонавтом. Это робот, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Он предназначен для опасных операций на борту космических аппаратов, а также для работы в открытом космосе. «Федора» доставили на МКС для проведения эксперимента «Испытатель», в ходе которого будет протестирована работа антропоморфной системы в космосе. На МКС он будет работать под руководством космонавта Александра Скворцова. Планируется, что робот вернется на Землю в сентябре.