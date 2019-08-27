The Verge: Facebook разрабатывает конкурента Snapchat
Facebook разрабатывает новый мессенджер под названием Threads, который будет дополнять Instagram, сообщает The Verge.
Пользователь Threads помимо фото, видео и текста сможет в постоянном и автоматическом режиме делиться информацией с кругом ближайших друзей, пишет издание, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении скриншоты. В частности, в нем будут публиковаться местоположение и скорость пользователя. Новый мессенджер очень похож на тот, который уже имеется внутри Instagram, отмечает The Verge.
В мае этого года Instagram прекратил работу над отдельным мессенджером под названием Direct, которую он вел с 2017 г., напоминает издание. Руководители компании говорили, что бета-тестерам не нравилось переключение между приложениями, но отмечали, что компания осталась заинтересована в создании нового мессенджера.
Мессенджер, который выстроен вокруг ближайшего круга друзей, может быть очень популярным, подчеркивает The Verge, приводя в пример Snapchat. Согласно отчетам, пишет издание, средний пользователь Snapchat проводит больше времени в приложении, нежели средний пользователь Instagram. Facebook и Instagram уже давно стремятся к такому же вовлечению молодых пользователей, каким пользуется Snapchat, и новый мессенджер — это еще одна попытка составить сопернику конкуренцию.
Когда будет запущен Threads, неизвестно. Instagram отказался от комментария.