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ТАСС закроет свое научно-популярное издание «Чердак»

Команда научно-популярного издания «Чердак» объявила о закрытии проекта с 29 августа. Заявление редакции было опубликовано во вторник на страницах издания в социальных сетях.

«Чердак», согласно информации на его сайте, – это совместный проект ТАСС и Министерства образования и науки. Как отмечалось в сообщении редакции, решение о закрытии было принято издателем – ТАСС. «С точки зрения издателя, "Чердак" был коммерческим проектом (и крайне успешным), и потому пришел момент, как говорят предприниматели, "зафиксировать прибыль", чтобы она в какой-то момент не превратилась вдруг в убыток», – говорилось в заявлении. Спустя примерно час после публикации эта запись была удалена из соцсетей «Чердака», цитату приводит TJournal.

В редакции работают 12 человек – часть из них перейдет в научное издание «N+1», часть будет писать новости науки в ТАСС, еще несколько сотрудников не определились с планами.

ТАСС в свою очередь сообщает, что по случаю своего 115-летия решил ввести на сайте новый раздел «Наука». «Наш портал "Чердак" туда вольется. Будет хороший информационный продукт, посвященный научным прорывам, вектору развития науки в России», – сказал генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Проект «Чердак» был запущен в 2015 г. Его позиционировали как сайт, который может понятным языком рассказать о научных разработках.