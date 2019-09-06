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Фильм Дудя про Беслан собрал более 10 млн просмотров за четыре дня

Документальный фильм журналиста Юрия Дудя про захват заложников в бесланской школе собрал на YouTube более 10 млн просмотров всего за четыре дня, следует из статистики видеосервиса.

Это не рекордное число просмотров для роликов Дудя: у 12 его интервью и документальных фильмов более 10 млн просмотров. Самые популярные из них – интервью с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой – 26 млн просмотров, с певцом Егором Кридом – 18 млн, с актером Дмитрием Нагиевым – 17 млн просмотров, документальный фильм «Колыма» – 16 млн и т. д.

Но документальный фильм о Беслане собрал более 10 млн просмотров за короткое время для российского Youtube. Например, расследование Алексея Навального про премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» собрало 10 млн просмотров за 17 дней. Сейчас у фильма более 31 млн просмотров.

2 сентября, в 15-ю годовщину трагедии в Беслане, на российском YouTube вышло около 10 документальных роликов. Фильм Дудя – самый популярный из них. Расследование «Новой газеты» просмотрели 706 000 человек, фильм Ксении Собчак – 795 000, фильм Russia Today – 295 000.

На федеральных телеканалах документальные фильмы 2 и 3 сентября не выходили.