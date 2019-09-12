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Mail.ru Group анонсировала запуск мессенджера для компаний

Mail.ru Group готовится запустить новый мессенджер для компаний – MyTeam, рассказал РБК представитель группы.

По его словам, MyTeam призван упростить рабочие процессы и предотвратить возможные утечки информации. В нем можно будет создавать и блокировать аккаунты сотрудников, создавать групповые чаты и назначать администраторов, делать аудио- и видеозвонки, в частности в групповом режиме.

У мессенджера будет две версии – платная и бесплатная. Первая будет включать стандартные функции, вторая – дополнительную техническую поддержку и другие возможности. Будет также доступно специальное приложение для очень больших компаний, оно позволяет развернуть всю инфраструктуру на внутренних серверах клиента.

Mail.ru Group предложила внедрить мессенджер уже десяти компаниям из числа своих крупнейших b2b-клиентов, рассказал представитель группы. Деталей он не раскрыл. Сколько компания планирует зарабатывать на новом направлении, он не сказал.

В Mail.ru Group входят мессенджеры ICQ, «Агент» и «Там-Там». У компании также имеется почтовый сервис и соцсети «В контакте» и «Одноклассники».