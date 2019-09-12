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Чубайс запустил свой подкаст

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс запустил подкаст, сообщает госкомпания на странице во «В контакте».

Подкаст называется «Наносвод». Чубайс и его соведущая – заместитель главного редактора Forbes Елена Тофанюк – будут рассказывать о «новых строительных и медицинских технологиях, электронике, нанопокрытиях, материалах с заданными свойствами». Первый выпуск посвящен возобновляемой энергетике (ВИЭ). «Как развивается ВИЭ в России и почему страны Европы массово переходят на энергию солнца и ветра. Обсудим и меры государственной поддержки энергетики в стране», – отмечается в анонсе.

На вопрос пользователя «В контакте», можно ли задавать Чубайсу вопросы, ему ответили, что такой формат не предусмотрен. Но вопросы все же можно задавать на странице записи о подкасте во «В контакте» либо лично самому предправления «Роснано» в Facebook, отмечает госкорпорация.

Подкаст будет выходить один-два раза в месяц. «Наносвод» можно прослушивать либо на странице во «В контакте», либо «везде, где есть подкасты», подчеркивается в сообщении. Как уточняет The Bell, подкаст доступен в SoundCloud и iTunes.