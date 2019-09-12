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Костин рассказал о предбанкротном состоянии «Ленфильма»

Киностудии «Ленфильм» нужно просить помощи у государства, чтобы избежать дефолта и вернуть ВТБ кредит в 1,5 млрд руб., заявил председатель правления банка Андрей Костин. Он добавил, что посоветовал руководителю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину.

«Ленфильм» привлек кредит у ВТБ в 2013 г. под гарантию правительства. Кредит сроком на 10 лет был предоставлен на ремонт кинопроизводственных зданий, покупку оборудования и строительство кинопавильона. В декабре 2017 г. гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что «Ленфильм» и ВТБ договорились о досрочном погашении кредитной линии. Для этого «Ленфильм» должен был продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге, но не смог это сделать.

«Был определенный бизнес-план [«Ленфильма»] утвержден. Но, к сожалению, не все у них получилось на сегодня: бизнес-план не выполняется, и мы уже не один раз лонгировали кредит», – рассказал Костин. Он добавил, что не видит у киностудии источников погашения кредита. Костин предложил два варианта решения проблемы: «Либо объявить дефолт, но это не решает проблему заемщика, либо просить субсидию, разовую уплату взноса, которая эту проблему решит».

В августе Бондарчук обратился к Путину с просьбой помочь «Ленфильму» погасить долг, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В качестве меры поддержки он просил просил предоставить киностудии субсидии для погашения обязательств перед ВТБ. Президент в середине августа поручил ведомствам проработать этот вопрос, уточняла «Фонтанка».