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«Ростех» стал совладельцем компании экс-министра связи Никифорова

«Ростех» стал совладельцем «Центра организации движения беспилотных транспортных средств», который зарегистрировал экс-министр связи Николай Никифоров, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Компания займется созданием инфраструктуры управления наземными и воздушными беспилотниками, а также вопросами законодательства в этой сфере.

Компания была зарегистрирована в июле в Иннополисе. Ее учредитель – «Дигинавис» – еще одна компания Никифорова. Сейчас у «Дигинависа» 41% в проекте, 34% – у «Ростеха», еще 25% – у «Проекта 7», которым бывший министр владеет напрямую и косвенно через «Дигинавис».

Проект предусматривает создание национального оператора с сетью диспетчерских центров, сообщили «Интерфаксу» в «Ростехе». Центры будут использоваться для мониторинга движения беспилотников, изменения маршрутов их поездок, а также сбора данных о пассажирах и ДТП. В особых случаях, прописанных в законодательстве, работу беспилотников можно будет дистанционно контролировать – например, в случае оперативно-розыскных мероприятий.

В ноябре прошлого года премьер Дмитрий Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей. Эксперимент будет проводиться в Москве и Республике Татарстан. Глава правительства отмечал, что для того, «чтобы эта сказка стала былью», то есть использование беспилотников стало повсеместным, необходимы нормативные условия. Соответствующей нормативной базы пока нет.