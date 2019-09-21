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В Рязанской области упал вертолетный беспилотник

Беспилотник центра научно-технических услуг «Динамика» упал в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Романцево около 8.30 мск. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным «РИА Новости», это был беспилотный летательный аппарат вертолетного типа «К2». Причины случившегося выясняются.

Центр «Динамика», согласно информации на его сайте, специализируется на исследованиях и разработках в области технологий моделирования авиационных комплексов и обучения. Компания создает авиатренажеры для подготовки летчиков.

С 2013 г. «Динамика» начала инвестировать в технологии беспилотной авиации.