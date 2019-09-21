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В Рязанской области упал вертолетный беспилотник

Ведомости
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Беспилотник центра научно-технических услуг «Динамика» упал в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Романцево около 8.30 мск. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным «РИА Новости», это был беспилотный летательный аппарат вертолетного типа «К2». Причины случившегося выясняются.

Центр «Динамика», согласно информации на его сайте, специализируется на исследованиях и разработках в области технологий моделирования авиационных комплексов и обучения. Компания создает авиатренажеры для подготовки летчиков.

С 2013 г. «Динамика» начала инвестировать в технологии беспилотной авиации.

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Политика
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WP узнала о недовольстве Трампа политикой США в отношении Украины

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что политика Вашингтона по отношению к Украине является бессмысленной и только раздражает Россию, в то время как американским властям следовало бы поддерживать дружеские отношения с Москвой. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам собеседника издания, Трамп неоднократно обсуждал с ним вопрос Украины и выражал свое недовольство политикой США в отношении данной страны. «Позиция президента, по сути, состоит в том, что мы должны признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, а до Украины никому нет дела», – сказал источник.

Именно поэтому администрация США «держит на расстоянии» президента Украины Владимира Зеленского с момента его избрания, отмечает WP. Например, по данным издания, Трамп не хочет принимать Зеленского в Белом доме. Президенты могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Ведомости
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Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда. По данным агентства, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК) в отношении Габышева было возбуждено 12 сентября. В период с 13 по 20 сентября шаман находился в розыске, он был доставлен к следователю 20 сентября.

Поводом для возбуждения дела стали высказывания Габышева, сделанные им в период с 6 марта по 22 мая, говорится в документе, который цитирует «Интерфакс». Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в словах шамана «публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента России».

Габышев, называющий себя шаманом, в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». С начала похода он прошел около 3000 км из 8000. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Республиканское управление МВД сообщило, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу.

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Бизнес
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США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая

Ведомости
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Власти США временно отменили торговые пошлины, введенные в 2018 г., в отношении около 400 товаров китайского производства. Об этом говорится на сайте Федерального реестра США (журнал документов правительства США).

Отмена пошлин коснулась 437 видов китайских товаров, среди них продукция для животных, пластиковые трубочки, игрушки для рождественских елок и проч. Некоторые из товаров можно купить только у китайских производителей, именно поэтому пошлины в отношении них были отменены, отмечается в документе.

Для 38 товаров из списка временная отмена будет действовать до 7 августа 2020 г., для остальной продукции – в течение года.

В начале сентября Белый дом ввел 15%-ные пошлины на товары из Китая. Их импорт в 2018 г. составил $111 млрд. Китай ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть. 12 сентября США отложили повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, заявлял президент США Дональд Трамп. Вашингтон собирался увеличить пошлины с 25 до 30% на китайские товары на сумму $250 млрд. Дата повышения пошлин перенесена по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ в связи с празднованием 1 октября в стране 70-летия с момента образования КНР.

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Стиль жизни
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Российскую теннисистку дисквалифицировали за попытку продать место на турнире

Ведомости
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Российская теннисистка Ирина Хромачева дисквалифицирована на месяц за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США), сообщила пресс-служба Tennis Integrity Unit – организации по борьбе с негативными явлениями в теннисе.

По данным организации, 24-летняя российская спортсменка предложила другой теннисистке свое место в квалификационной стадии турнира в обмен на денежное вознаграждение. О какой сумме идет речь, не уточняется. Имя спортсменки, которой Хромачева предлагала место в турнире, тоже не называется.

За нарушение россиянку отстранили на месяц и еще на два месяца условно, а также оштрафовали на $3000.

В настоящее время Хромачева является 274-й ракеткой мира. Наивысшее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) – 89-е (февраль 2017 г.).

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

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Политика
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Устинов записал первое видеообращение после выхода из СИЗО

Ведомости
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Актер Павел Устинов после выхода из СИЗО записал короткое видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживал и требовал его освобождения. «Я вышел, я на свободе, сейчас в полной безопасности, с семьей. Я благодарю всю общественность», – сказал актер. Он особенно отметил поддержку народного артиста Константина Райкина и актера Александра Паля, который, по словам Устинова, начал кампанию в его поддержку и активно ее развивал.

Мосгорсуд 20 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. В связи с этим актер был отпущен из СИЗО до вступления в силу приговора Тверского суда, который приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Устинов 16 сентября был признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Актер вину не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор Устинову, апелляция будет рассмотрена 26 сентября в Мосгорсуде.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс, в его поддержку высказались многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить актера за сутки собрала более 100 000 подписей.

Театр за одного актера

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Финансы
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НПФ вложили более 50% пенсионных накоплений в корпоративные облигации

Ведомости
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По итогам II квартала доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений выросла на 3,9 процентного пункта (п. п.) и составила 51,6%, говорится в обзоре ЦБ. В пенсионных резервах на долю облигаций приходится 40,8%.

Доля корпоративных облигаций выросла в том числе за счет уменьшения вложений в государственные ценные бумаги. На это мог повлиять продолжающийся рост спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций, указывает ЦБ.

Инвестиционный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на конец июня 2019 г. превысил 4 трлн руб. Пенсионные резервы за апрель – июнь 2019 г. выросли на 2,6%, пенсионные накопления – на 2,4%. Рост пенсионных накоплений в НПФ связан с результатами инвестирования: средневзвешенная доходность у них за полугодие составила 10,4% по сравнению с 8,4% у ВЭБа, указывает ЦБ.

Рост пенсионных накоплений НПФ все больше становится зависим от доходности инвестиционных портфелей. Число участников добровольных пенсионных программ за квартал не изменилось и составило 6,2 млн человек. Выплаты пенсий в рамках негосударственного пенсионного обеспечения во II квартале выросли на 8,6% год к году и достигли 34,7 млрд руб. При этом число участников, получающих пенсию, увеличилось только на 3,6% за год и составило 1,5 млн человек, то есть большая часть роста объема выплат связана с увеличением среднего размера пенсии, которое сопоставимо с инфляцией, указывает ЦБ.

Бизнес
Новости

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Ведомости
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«Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым по взаимному согласию сторон, говорится на официальном сайте футбольного клуба. «Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», – говорится в сообщении. На сайте клуба также появилось видео с игрой Мамаева на поле. Помимо неприятных моментов в памяти болельщиков останутся и «эти моменты», отметили в клубе, добавив, что в будущем «Краснодар» не собирается комментировать расторжение контракта с Мамаевым.

Срок действия контракта «Краснодара» с Мамаевым заканчивался в конце года. Ранее «Краснодар» подал заявление в Российский футбольный союз о расторжении договора с ним.

17 сентября Мамаев и футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин вышли из колонии по УДО. Они были арестованы в октябре прошлого года из-за участия в двух драках в центре столицы. В мае этого года суд приговорил их к реальным срокам заключения: Кокорин был приговорен к полутора годам колонии, а Мамаев – к году и пяти месяцам колонии.

В конце июня истек срок действия контракта Кокорина с «Зенитом». 17 сентября футбольный клуб заключил с ним новый контракт.

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Политика
Новости

Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста. «Это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает, никакие советы тут не срабатывают. У нашей страны тяжелая история», – отметил он.

В качестве примера Чубайс привел историю советского экономиста Николая Кондратьева, который был другом социолога Питирима Сорокина. Кондратьев уговаривал Сорокина не покидать страну. «Как мы знаем, в итоге Сорокин стал основоположником новой науки социологии. Как мы знаем, судьба Николая Кондратьева сложилась иначе – расстрелян государством российским. Это реалии, в которых мы находимся, у нас тяжелая наследственность в этом вопросе», – заключил он.

В Москве с середины июля проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из пяти акций – 20 июля, 10 и 17 августа – были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии

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Технологии
Новости

В работе «Билайна» произошел сбой

Ведомости
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Некоторые абоненты «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в пятницу столкнулись с проблемами при получении sms-сообщений от банков. По данным пресс-службы оператора, к вечеру проблема была устранена. «Банковские sms доступны в полном объеме», – сказал «Ведомостям» представитель «Билайна».

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, проблемы с получением сообщений возникли около двух часов дня по Москве. Больше всего жалоб поступало от абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Пензы и Владивостока.

Большинство абонентов «Билайна» жаловались в целом на проблемы с мобильной связью, некоторые сообщали об отсутствии доступа в интернет. Что стало причиной сбоя, не сообщается.

Политика
Новости

США ввели санкции против Национального банка Ирана

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении Национального банка Ирана. Как сообщает издание The Hill, лидер государства сделал такое заявление перед встречей с премьером Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

Трамп не уточнил, в чем именно заключаются санкции, но назвал их самыми строгими мерами, которые когда-либо применялись по отношению к Ирану. В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был последним источником средств для иранских властей.

Санкции связаны с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению американских властей и Эр-Рияда, за этим нападением стоит Иран. Атака произошла в ночь на 14 сентября, после нее Саудовская Аравия сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

Национальный банк Ирана – крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 г. оценивались примерно в $80 млрд. Кредитная организация имеет около 3000 отделений по всему Ирану.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО по решению суда

Ведомости
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Актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику Росгвардии, вышел из СИЗО по решению суда, передает «Интерфакс». «Как мне сообщили в следственном изоляторе, Устинов уже отпущен из СИЗО», – заявил агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

Сестра осужденного Юлия заявила «МБХ медиа», что Устинова увезли из СИЗО-4 домой через черный ход. Его адвокат Анатолий Кучерена позже заявил изданию: «Сейчас подтвердили мне, что его выпустили из-под стражи и он поехал домой».

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура посчитала наказание для актера слишком суровым, однако вину Устинова ведомство считает доказанной.

Мельников ранее заявил, что после решения суда в течение нескольких часов документы поступят в СИЗО для освобождения. В свою очередь в Мосгорсуде заявили, что документы в отношении Устинова уже переданы в СИЗО.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Прокурор изначально требовал в суде приговорить его к 6 годам заключения. По версии следствия, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча в результате действий Устинова. Устинов вину не признал. По его словам, он случайно оказался на месте событий и не сопротивлялся при задержании.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии

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