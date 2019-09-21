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Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры. Научный доклад об этом на короткое время был опубликован на сайте NASA, а затем его удалили, пишет издание Financial Times, журналисты которого успели ознакомиться с документом.

В докладе говорилось, что научным сотрудникам Google удалось построить процессор, который за 3 мин. 20 сек. произвел расчет, на который самому мощному на сегодняшний день суперкомпьютеру Summit американской компании IBM потребовалось бы около 10 000 лет. «Насколько нам известно, этот эксперимент стал первым вычислением, выполненным исключительно на квантовом процессоре», – приводит FT цитату из доклада.

Пока новый процессор Google может осуществлять только один технический расчет за раз, а до того, как квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут годы, отмечается в докладе. Однако разработчики назвали результаты своей работы важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу.

FT указывает, что прототипы квантовых компьютеров сейчас, по сути, способны лишь осуществлять расчеты по схеме, традиционной для существующих технологий, – только в разы быстрее. Ученые ожидают, что в будущем квантовые вычислительные машины смогут выйти за пределы классической физики. Издание добавило, что Google отказался от комментариев после удаления доклада.

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