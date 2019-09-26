Роскомнадзор обвинил Mercedes-Benz и Sony в нарушении обработки данных россиян

Политика

Новости

Конгресс США опубликовал текст жалобы разведчика на Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы на действия президента Дональда Трампа, поступившей от сотрудника спецслужб. Текст опубликован на девяти страницах, но виден не полностью, некоторые абзацы засекречены.

Разведчик написал, что в рамках исполнения своих обязанностей узнал, что Трамп использует свои президентские полномочия, чтобы «добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 г.». Это выразилось в том, что Трамп просит руководство Украины расследовать деятельность сына его политического оппонента Джо Байдена – Хантера Байдена. Разведчик выразил серьезную обеспокоенность тем, что Трамп пытался оказать влияние на власти Украины в вопросе расследования действий Хантера Байдена. В жалобе он подробно пересказал содержание разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и отметил, что узнал об этом от нескольких чиновников Белого дома. По его словам, чиновники были крайне обеспокоены беседой президентов.

Также он указал, что некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома позже предпринимали значительные усилия, чтобы ограничить доступ к расшифровке разговора. Это, по мнению сотрудника разведки, служит доказательством того, что в администрации Трампа понимали, что действия президента были неправильными.

Разговор между Трампом и Зеленским, который прошел 25 июля, оказался в центре скандала. Американского лидера заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Белый дом опубликовал расшифровку. Во время разговора Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины изучит эту ситуацию.

Из-за разговора Трампа и Зеленского спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она отметила, что поведение Трампа во время разговора с украинским президентом – это нарушение конституционных обязанностей главы государства