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Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации

Ведомости
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Японские авиакомпании начали указывать места в самолетах, которые займут пассажиры с детьми, сообщает Japan Times. По данным издания, пока это как минимум две авиакомпании – All Nippon Airways и Japan Airlines. Как давно появилась такая функция, не уточняется.

На новое предложение авиакомпаний обратил внимание венчурный капиталист Рахат Ахмед в своем Twitter. Он поблагодарил Japan Airlines за эту функцию, потому что ему предстоял 13-часовой рейс.

Информацию о пассажирах можно увидеть при регистрации на рейс через сайт авиаперевозчика. При использовании других ресурсов услуга недоступна, указывает The Sun.

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«Яндекс.Дзен» разрешил публиковать видео на своей платформе

Ведомости
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«Яндекс.Дзен» открыл блогерам возможность публиковать на платформе видеоролики и нативную рекламу в видеоформате, сообщили в пресс-службе сервиса.

«Пользователям рекомендательный алгоритм "Дзена" будет рекомендовать видео наряду с привычными для платформы статьями блогеров и медиа», – отметили в компании.

«Яндекс.Дзен» – рекомендательный сервис, который формирует персональную ленту новостей. Для этого используются технологии искусственного интеллекта, который выделяет тексты и объекты, сортирует материалы по темам, а при показе текстов учитывает, что читает и просматривает пользователь. По данным компании, месячная аудитория «Яндекс.Дзена» в августе 2019 г. составила 50 млн человек. Число авторов на платформе превысило 25 000, увеличившись в два раза год к году.

«Яндекс.Дзен» уже протестировал видеоформат на платформе с ограниченным количеством блогеров, отметили в пресс-службе. Результаты тестирования показали, что на платформе наиболее эффективно размещать короткие видео продолжительностью до 15 минут.

«В среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика», – отмечается в сообщении. Всего на «Яндекс.Дзене» зафиксировано 20 млн просмотров видео в день, а дневная аудитория видео – 11 млн пользователей. Таким образом, уже в ходе тестирования видео обгоняет по популярности нарратив.

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Бизнес
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«Аэрофлот» вернул клиентам золотых карт доступ в бизнес-залы еще в двух городах

Ведомости
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«Аэрофлот» возобновляет доступ клиентам с золотыми бонусными картами, купившим билеты в эконом-класс, в бизнес-залы аэропортов Краснодара и Анапы. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Доступ возобновится с субботы, 28 сентября. Договоренность об этом достигнута с оператором аэропортов – «Базэл аэро» Олега Дерипаски. Услуга без изменений будет предоставляться в аэропорту Сочи (также входит в «Базэл аэро»), отмечается в пресс-релизе.

С 20 сентября опция для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами была возобновлена в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. Затем, уже в середине сентября, это было распространено еще на 18 городов. Запрет по-прежнему касается аэропортов таких городов, как Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Магнитогорск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Салехард, Хабаровск и Якутск.

Пресс-служба «Аэрофлота» уточняла, что доступ в бизнес-залы аэропортов останется только у участников программы лояльности платинового уровня и у пассажиров, купивших билеты бизнес-класса. Компания объяснила решение экономической целесообразностью.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было свыше 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот-бонус» – 9,3 млн человек.

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Политика
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Песков надеется, что Россия и США не дойдут до публикации разговоров президентов

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе. В отношениях России и США и без того полным-полно «весьма серьезных» проблем, добавил пресс-секретарь (его слова приводит «Интерфакс»).

Публикацию стенограммы переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского Песков назвал исключительно внутренним делом США. Однако, по его мнению, это необычная практика, потому что расшифровки подобных бесед, как правило, носят гриф «Секретно» или «Совершенно секретно».

Отвечая на вопрос, согласится ли Кремль на публикацию переговоров, если это понадобится американской стороне, Песков сказал: «Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. К нам никто не обращался с такими предложениями».

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма это подтвердила. Зеленский назвал неожиданным публикацию его слов. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть», – пояснил президент Украины. При этом он отметил, что не был против публикации.

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Политика
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Кремль поддержал запрет курения на балконах

Ведомости
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Кремль поддерживает запрет курения на балконах жилых домов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». «В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни», – сказал он.

На уточняющий вопрос, является норма, введенная МЧС, противопожарной или она направлена на то, чтобы табачный дым не мешал соседям, Песков ответил: «Разумеется, противопожарная».

Представитель Кремля обратил внимание на то, что президент Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни. Он также добавил, что в настоящее время «остались считанные единицы коллег [Путина], которые курят, их меньше, чем пальцев на руке». «В целом это [курение] весьма сейчас непопулярно, что отрадно», – констатировал Песков.

Накануне, 26 сентября, на официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства, которое вносит поправки в правила противопожарного режима в России. В правилах появится такая норма: «Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». Новые правила должны вступить в силу с 1 октября. МЧС уточняло, что ответственность за нарушение новой нормы предусмотрена ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности). По ней нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее пожар и повреждение чуждого имущества, наказывается штрафом, который для физлиц составляет от 4000 до 5000 руб.

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Экономика
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Медведев поручил сформировать потребительскую корзину для здорового питания

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил Министерствам труда, экономического развития, финансов и Роспотребнадзору проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 г. на новую потребительскую корзину, которая будет сформирована с учетом принципов здорового питания. Об этом сообщается на сайте правительства.

Такое поручение Медведев дал по итогам программы «Диалог» на телеканале «Россия 24», в которой он принял участие 11 сентября. Вопрос о потребительской корзине премьеру задал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. Он обратил внимание на то, что государство в последнее время уделяет большое внимание проблемам образования населения в области здорового питания, но при этом продуктовая корзина представляет собой минимальный набор пищевых продуктов.

Медведев согласился, что потребительская корзина должна меняться время от времени. «Если мы вспомним, как этот самый набор понимался, допустим, лет 40–50 назад, то мы будем удивлены. Это довольно такое печальное, кислое зрелище, что называется», – отметил премьер. По его мнению, необходим переход от минимального набора к базовому, «который является основой для нормального рациона современного человека».

Базовый набор будет лучше и, естественно, дороже, добавил Медведев. «Но мы сейчас посчитаем все это, и если мы к этому будем готовы, то, наверное, нужно будет переходить именно вот к такой модели и применять ее уже в различных регионах», – заключил премьер.

Под потребительской корзиной понимается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из ее состава и размера рассчитывается прожиточный минимум, от которого зависит минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум также учитывает обязательные платежи и сборы. Последний раз состав продовольственной корзины менялся семь лет назад – в 2012 г.

Летом ФИЦ питания и биотехнологии предложил изменить состав и количество продуктов, входящих в потребительскую корзину: увеличить норму мяса, рыбы, яиц, творога, фруктов и овощей и снизить норму хлеба, муки, сахара и соли. Кроме того, эксперты выступили за то, чтобы разделить граждан на шесть групп – мужчины, женщины, пенсионеры, дети до 3 лет, от 4 до 6 лет и от 7 до 15 лет – и формировать корзину отдельно для каждой из них. Сейчас корзины формируются отдельно для пенсионеров, детей и остальных граждан.

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Технологии
Новости

«Яндекс.Такси» предложило допустить частников к проверке водительских прав в ЕАЭС

Ведомости
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«Яндекс.Такси» предложило создать систему проверки водительских удостоверений для стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Об этом представители сервиса рассказали на форуме «Евразийская неделя – 2019» в Бишкеке.

Предложенная система позволит ограничивать доступ к работе с сервисом лишенным прав водителям. При этом таксопарк или онлайн-сервис не будут знать причину лишения, это предотвратит утечку информации личного характера, рассказали в пресс-службе. По их данным, сейчас полная информация о статусе водительских удостоверений есть только у госорганов. Если такой доступ появится у таксопарков и сервисов, они смогут оперативно проверять сведения о водителях. Данные должны быть в машиночитаемом виде, чтобы документы можно было проверить сразу.  Также система позволит ограничивать доступ к заказам нарушителям ПДД. Сейчас такой возможности у таксопарков нет, отметили в компании.

Возможность такой проверки может быть полезна не только для такси, но и для найма профессиональных водителей на работу в любой сфере, уверены в компании. На первом этапе «Яндекс.Такси» готово помочь с формированием системы для стран ЕАЭС, в перспективе и партнерам Союза, включая Молдавию и Узбекистан.

Технологии
Новости

Forbes оценил годовой оборот владельца YouTube-канала 5-Minute Crafts в $40 млн

Ведомости
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Годовой оборот группы The Soul Publishing, в которую входят сайт Adme, а также YouTube-каналы 5-Minute Crafts, Bright Side и другие, составляет около $40 млн, сообщает Forbes. Примерно половину этой суммы ($15–20 млн) приносит 5-Minute Crafts. При этом расходы компании на сотрудников, аренду и съемочный процесс составляют не более 10%, сообщил журналу источник.

Владельцами The Soul Publishing являются два приятеля из Казани Павел Радаев и Марат Мухаметов. Компания зарабатывает в основном на автоматической рекламе, которая интегрирована в ролики на YouTube.

Сайт Adme.ru Радаев и Мухаметов запустили в 2004 г. Сначала это был портал о рекламе, редакция которого размещалась на окраине Казани в здании бывшего завода. Сейчас основатели сайта живут и работают на Кипре. К 2013 г. трафик сайта вырос до 6–7 млн пользователей в месяц, к 2015 г. посещаемость увеличилась до 15 млн.

В октябре 2014 г. Радаев и Мухаметов договорились с рекламной сетью Google AdExchange о размещении автоматической рекламы на сайте Adme. После этого владельцы сайта решили сменить его тематику на развлекательную, поскольку специализированный контент о рекламном рынке не приносил заметной выручки. Сайт стал публиковать статьи типа «Подборка фильмов, которые заставят расплакаться» или «22 кота с сокрушительной харизмой». В итоге менее чем за год аудитория Adme выросла до 23 млн посетителей. Позже у сайта появились иностранные аналоги – испанский, французский, британский и китайский.

Канал 5-Minute Crafts появился 15 ноября 2016 г., на нем выходят видеоролики с необычными советами (например, как сделать вешалку из вилок, резинкой выкрутить шуруп, ниткой разрезать торт и так далее). На момент публикации у канала было 60,9 млн подписчиков, он занимает третье место по этому показателю среди всех каналов на YouTube.

У 5-Minute Crafts есть еще около десяти каналов-родственников: 5-Minute для детей, 5-Minute для семьи, 5-Minute для девушек и другие. В общей сложности на контент The Soul Publishing подписаны 230 млн на Facebook и более 300 млн на YouTube. На этих платформах ежемесячно размещаются 1500 роликов на 17 языках.

Политика
Новости

Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы

Ведомости
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Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для 49 стран, сообщает Reuters. Их стоимость составит примерно 80$. Доступ в священные для мусульман города Мекку и Медину будет ограничен. Ранее Саудовская Аравия не выдавала туристические визы. Какие страны смогут получить визу, станет известно 27 сентября.

По словам главы совета директоров генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмеда аль-Хатиба, действующий в стране запрет алкоголя распространится и на туристов. Однако женщины смогут посетить Саудовскую Аравию без сопровождения родственников мужского пола. Кроме этого, им не обязательно носить абайю (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами), будет достаточно скромной одежды, в том числе на общественных пляжах, сказал он.

Власти рассчитывают, что туризм обеспечит стране 10% ВВП к 2030 г. По оценкам Ахмеда аль-Хатиба, для стимулирования роста туризма необходимо около $67 млрд инвестиций, в том числе нужно построить 500 000 новых гостиничных номеров к 2030 г. К этому времени власти хотят увеличить туристический поток до 100 млн визитов в год.

Финансы
Новости

Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам

Ведомости
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Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК. Источник издания на финансовом рынке уточнил, что речь идет об оборонных контрактах.

Ранее Промсвязьбанк не был агентом правительства при финансовых отношениях с другими странами, отмечает РБК. Кроме того, в предыдущем бюджете не было предусмотрено агента, отвечающего за обеспечение исполнения долговых обязательств иностранных государств перед Россией.

Информация о том, какие страны и сколько задолжали России, в основном засекречена. Однако Минфин в июне сообщал, что общая задолженность иностранных государств и организаций перед российским правительством составляет $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд – долги республик бывшего СССР.

Промсвязьбанк с 1995 г. принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации банка, а в январе 2018 г. стало известно, что на его базе будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Бизнес
Новости

Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией

Ведомости
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Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».

«НМГ студию» создали год назад для инвестиций в кинопроизводство. Она профинансирует мультсериал «Лекс и Плу», заказанный телеканалом СТС у «Метрафильмса». Это история про лиса и енота, которые работают таксистами в космосе. В первом сезоне будет 26 серий по 11 минут каждая, все выполнены в 2D-анимации.

Информацию о сотрудничестве сторон подтвердил генпродюсер «Метрафильмса» Артем Васильев. Его компания займется контентом, а «НМГ студия» оплатит производство, займется продажей прав на показы мультсериала за границей, а также лицензированием товаров. «Метрафильмс» получит процент с продаж, уточнил Васильев. По его словам, НМГ планирует активно развиваться в направлении анимации.

Объем инвестиций не раскрывается. Производство одной минуты такого мультфильма оценивается в 300 000–320 000 руб., сказал РБК менеджер одной из киностудий. Девелопмент проекта оценивается примерно в 3 млн руб. Исходя из этих данных, первый сезон мультсериала может обойтись «НМГ студии» в 89–94,5 млн руб.

Холдинг «СТС Медиа», ставший в конце 2018 г. частью НМГ, уже инвестировал в проекты «Метрафильмса». Он заказывал производство мультсериала «Три кота», который идет в эфире СТС. Сейчас права на «Трех котов» принадлежат НМГ. Это один из самых популярных в России анимационных брендов. В июле мультсериал собрал 1,5 млрд просмотров на YouTube.

Технологии
Новости

Владелец прав на свинку Пеппу подал иск к крупному российскому производителю игрушек

Ведомости
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Владелец прав на анимационного персонажа свинку Пеппу британская Entertainment One UK предъявила претензии к одному из крупнейших российских производителей игрушек – компании «Симбат», следует из картотеки суда. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Британская компания утверждает, что «Симбат» использовал в своих конструкторах изображение свинки, похожей на Пеппу. Степень смешения подтвердил опрос ВЦИОМ: больше половины из 1500 опрошенных россиян посчитали, что этот персонаж – именно свинка Пеппа. Истец потребовал за использование ее образа около 33 млн руб.

Иск Entertainment One UK Арбитражный суд Москвы рассмотрит 18 октября. Третьим лицом к делу привлечен «Яндекс.Маркет». Это связано с тем, что конструкторы продавались через маркетплейс «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету») в 2018 г., поясняет газета.

В «Симбате» на запрос газеты не ответили. Два топ-менеджера компании отказались от комментариев. Согласно сайту «Симбата», среди лицензионных игрушек компании – российские «Маша и Медведь», «Фиксики», «Мимимишки», зарубежные My Little Pony, Barbie, Hello Kitty и другие. Представитель «Яндекс.Маркета» сообщил изданию, что на площадке третьи лица размещают товарные предложения самостоятельно, а Гражданский кодекс при этом разрешает ей ограничиться заверениями контрагента о наличии необходимых лицензий и разрешений.

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