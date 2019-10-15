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Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время»

Директор дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» после десятимесячного перерыва. Об этом он сообщил в эфире программы 14 октября.

«Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос, и поэтому – вот, пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами, небольшая – но была. Увы», – сказал он.

О возвращении Клейменова стало известно в октябре. Источники «Ведомостей» в телекомпании сообщали, что Екатерина Андреева, которая ведет «Время» больше 20 лет, и ее напарник Виталий Елисеев станут ведущими субботнего «Времени», а также ведущими выпусков в будние дни на другие часовые пояса – на Дальний Восток, Сибирь и т. д.

Клейменов начал вести программу «Время» в ноябре 1998 г. и был ведущим до 2004 г., чередуясь с Екатериной Андреевой. Затем он стал заместителем гендиректора и директором дирекции информационных программ «Первого канала». В феврале 2018 г. он снова вернулся в кресло ведущего, за месяц до выборов президента России. Тогда «Время» перезапустили и программа вышла из новой студии. В мае Клейменов объявил, что больше не будет вести «Время»: в конце одной из программ он сообщил зрителям, что прощается.