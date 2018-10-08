Кирилл Клейменов вновь станет ведущим программы «Время»

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Михаил Климентьев / ТАСС

Директор дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов вновь будет вести основной выпуск новостной программы «Время» на «Первом канале», рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к телекомпании.

Екатерина Андреева, которая ведет «Время» больше 20 лет, и ее напарник Виталий Елисеев станут ведущими субботнего «Времени», а также ведущими выпусков в будние дни на другие часовые пояса – на Дальний Восток, Сибирь и так далее.

«Время» – самый популярный выпуск новостей на российском ТВ, по данным аналитической компании Mediascope. Выпуски «Времени» традиционно попадают в топ-5 самых рейтинговых программ в России за неделю.

Клейменов начал вести «Время» 20 лет назад – в ноябре 1998 г. – и был ведущим до 2004 г., чередуясь с Андреевой. Затем он стал заместителем гендиректора и директором дирекции информационных программ «Первого канала».