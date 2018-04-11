«Первый канал» опросит зрителей прямо в эфире
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«Первый канал» будет транслировать два финальных выпуска 5-го сезона «Голос. Дети» в режиме интерактивного ТВ на основе технологии HbbTV, сообщила телекомпания. Эти передачи выйдут в эфир 13 и 20 апреля.
Технология HbbTV позволяет зрителям получать дополнительную информацию о передаче, оценивать ее участников и участвовать в других голосованиях прямо с телевизора, подключенного к интернету. До сих пор российские каналы предлагали зрителям голосовать через sms, социальные сети, через сайты телеканалов или мобильные приложения. Технология HbbTV довольно распространена в мире, но российские каналы ее прежде не использовали.
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