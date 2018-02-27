Хоккейный финал Олимпиады стал самой популярной передачей на ТВ с 2014 года

Хоккей наравне с футболом – самые популярные виды спорта у российских зрителей Wu Zhuang / Zuma / TASS

Финал между хоккейными сборными России и Германии на Олимпиаде в Корее собрал у телевизоров больше россиян, чем любая другая передача на ТВ за последние четыре года, следует из предварительных данных Mediascope. Матч на «Первом канале» утром 25 февраля посмотрели 14,7% взрослых россиян (рейтинг передачи, здесь и далее данные по жителям старше 18 лет в городах России с населением более 100 000 человек).

Российская сборная по хоккею впервые за 20 лет вышла в финал на Олимпиаде и впервые за 26 лет выиграла олимпийское золото. Хоккеисты победили сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. При этом они чуть было не проиграли. В конце основного времени сборная России проигрывала 2:3 и сравняла счет за 55 секунд до конца третьего периода, играя при этом в меньшинстве.

Больше зрителей, чем у этого матча, собиралось у экранов во время предыдущей зимней Олимпиады – Игр 2014 г. в Сочи. Так, рейтинг трансляции церемонии открытия тех Игр на «Первом канале» составил 17,8%, а рейтинг хоккейного матча между сборными России и США – 16,8%. С тех пор ни одной программе на российском ТВ не удалось собирать такую аудиторию. Российская телеаудитория все больше фрагментируется, нишевые тематические игроки отбирают зрителей у крупнейших каналов.

Хоккей наравне с футболом – самые популярные виды спорта у российских зрителей. Игры российской сборной на чемпионатах мира регулярно попадают в топ-20 самых популярных телепередач того или иного года.

Причем больше половины зрителей (53,7%, доля передачи), включивших рано утром 25 февраля телевизор, сделали это, чтобы поболеть именно за сборную России, следует из предварительных данных Mediascope. Последний раз российскому телеканалу удавалось оттянуть на себе такую долю зрителей 10 лет назад, следует из спецпроекта о российском ТВ 2002–2013 гг. на Lenta.ru. Так, в 2008 г. рейтинг футбольного матча между сборными России и Испании на канале «Россия» составил 26,8%, а доля – сразу 70%.

Эмоции олимпийского финала по хоккею