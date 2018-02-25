Эмоции олимпийского финала по хоккею
Сборная России победила немцев 4:3
25 февраля сборная России по хоккею победила команду Германии на Олимпиаде
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Финальный матч закончился со счетом 4:3
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Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий российской команды Никита Гусев (слева на фото), набравший 12 очков в шести матчах. Второе место занял Кирилл Капризов (справа на фото), ставший автором победного гола во время овертайма
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Тренер сборной России Олег Знарок
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Вратарь сборной Германии Данни Аус ден Биркен
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Защитник сборной России Егор Яковлев (44) и нападающий сборной Германии Феликс Шютц (55)
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Болельщики сборной России
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Нападающий сборной Германии Франк Мауэр (28) и игроки сборной России: защитник Артем Зуб (2) и вратарь Василий Кошечкин (83)
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Вратарь сборной Германии Данни Аус ден Биркен во время гола защитника сборной России Вячеслава Войнова
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Нападающий сборной России Илья Каблуков (29) и защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф (10)
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Российские хоккеисты выиграли олимпийский турнир впервые за 26 лет. На фото: игроки сборной Германии после поражения
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Сборная Германии получила серебряные медали. Бронзу завоевала сборная Канады, обыграв национальную команду Чехии
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