Эмоции олимпийского финала по хоккею

Валерий Шарифулин / ТАСС

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий российской команды Никита Гусев (слева на фото), набравший 12 очков в шести матчах. Второе место занял Кирилл Капризов (справа на фото), ставший автором победного гола во время овертайма

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