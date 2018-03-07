Платное телевидение в России оказалось одним из самых дешевых в мире

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков связывает низкую стоимость услуг с высокой конкуренцией на российском рынке платного ТВ Максим Стулов / Ведомости

Аналитическая компания Telecom Daily сравнила стоимость услуг платного телевидения в 2017 г. в 20 крупнейших по ВВП странах мира (по паритету покупательной способности). В России цена на услугу оказалась самой низкой, пришли к выводу эксперты. Средний ежемесячный платеж абонента (ARPU) в России составляет $2,95 (по курсу ЦБ на 31 декабря 2017 г.). Перед ней – Индия, где ARPU – $3,9, а первое место занимают США, где подписчики платного ТВ тратят в среднем $112,7 ежемесячно. Второе место делят Австралия и Канада ($67), далее – Великобритания ($44). Данных по одной из стран – Ирану – Telecom Daily обнаружить не удалось.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков связывает низкую стоимость услуг с высокой конкуренцией на российском рынке платного ТВ – длительными ценовыми войнами между операторами. А теперь, когда проникновение платного ТВ достигло 75% домохозяйств и рынок насытился, поднимать тарифы уже невозможно – это приведет к оттоку абонентов к другим игрокам, считает Кусков.

Россия по ценам на платное ТВ на последнем месте среди крупнейших стран, согласна аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. Причина в том, что в России хорошо развито эфирное ТВ – по нему телезрители бесплатно могут смотреть более 20 каналов, отмечает она. Кроме того, в российских многоквартирных домах есть коллективные антенны, плата за пользование которыми составляет около 100 руб. в месяц, отмечает она.

Кусков и Крылова согласны, что наращивать ARPU за счет увеличения тарифов у российских операторов платного ТВ вряд ли получится. Рост доходов возможен за счет дополнительных сервисов, таких, например, как видео по запросу, и платного дополнительного контента, считают они.

Стоимость платного ТВ в России действительно невелика из-за конкуренции между операторами, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. На рынок действительно оказывает давление бесплатное эфирное телевидение со множеством каналов, согласен он. Дополнительные сервисы могут лишь незначительно повлиять на доходы провайдеров платного ТВ, считает Мирзабеков. Телесмотрение сейчас уходит в интернет и виджеты (специальные приложения для смарт-телевизоров, также подключаемых к интернету), говорит он.