Технологии

Новости

«Первый канал» не продлил контракт с ведущим «Воскресного времени»

«Первый канал» не продлил контракт с ведущим программы «Воскресное время» Валерием Фадеевым. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени», – пояснили в пресс-службе. Там отметили, что Фадеев будет вести программу до конца сезона. Нового ведущего «Воскресного времени» пресс-служба не назвала.

В сообщении отмечается, что «Первый канал» благодарит Фадеева за совместную работу и будет рад видеть его в эфире.

Летом 2017 г. Фадеев был избран секретарем Общественной палаты. Он является гендиректором и главным редактором журнала «Эксперт», состоит в высшем совете «Единой России». До прихода Фадеева на «Первый канал» в сентябре 2016 г. итоговую вечернюю воскресную программу с 2012 г. вела Ирада Зейналова.