Google представила четвертое поколение смартфонов Pixel

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Forbes: запуск криптовалюты Gram могут отложить на полгода

Запуск платформы TON, возможно, перенесут на полгода-год, сообщили Forbes два инвестора платформы. По словам одного из них, команда основателя Telegram Павла Дурова уверена, что сможет за это время урегулировать все спорные вопросы с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Второй собеседник Forbes подтвердил, что вопрос о переносе запуска криптовалюты обсуждается среди представителей Дурова.

На судебном заседании 24 октября будет рассмотрено заявление SEC и принято окончательное решение. По словам близкого к команде Дурова собеседника Forbes, до этого заседания представители Telegram ограничат свое общение с инвесторами. SEC отказалась выступать с комментариями по иску к Telegram Group Inc, пока дело находится на рассмотрении суда, ранее во вторник, 15 октября, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В субботу, 12 октября, SEC добилась временного судебного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. SEC посчитала, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: регулятор утверждал, что Gram – ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает раскрытие и выпуск проспекта. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

Позднее собеседник «Ведомостей», близкий к команде Дурова, говорил, что исход дела во многом зависит от действий Павла Дурова, вероятнее всего, он попробует договориться с SEC: в случае если у компании не получится договориться с регулятором, она вряд ли станет выпускать токены вне рынка США.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить рабочую блокчейн-сеть до 31 октября 2019 г. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.