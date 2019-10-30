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Group-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке

Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании. База данных была выложена на одном из подпольных сайтов 28 октября.

База данных под названием INDIA-MIX-NEW-01 содержит преимущественно информацию о клиентах индийских банков. Стоимость данных одной карты составляет 100$. Стоимость всей базы около $130 млн. Это не только одна из самых крупных, но и одна из самых дорогих в истории черного рынка, сообщили в компании.

Основатель Group IB Илья Сачков рассказал, что крупные утечки баз данных появлялись и раньше, но впервые информация была собрана в одном файле. Кроме того, обычно авторы подобных предложений «рекламируют» свой товар на специализированных форумах в даркнете. Здесь же никаких упоминаний о выложенной базе не было.

В конце августа Group IB подсчитала сумму хищений из банков группировкой The Silence, в состав которой входят русскоязычные хакеры, писал РБК со ссылкой на отчет. С июня 2016 по июнь 2019 г. сумма ущерба составила около 272 млн руб. Хакерами были заражены рабочие станции более чем в 30 государствах мира в Азии, Европе и СНГ.