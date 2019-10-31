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Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты. Первым на него обратил внимание РБК.

Отмечается, что в 2017–2019 гг. на поддержку кинематографии из российского бюджета было выделено 22,8 млрд руб. Основная часть этих средств – 78,6%, или 17,9 млрд руб., – пошла на производство национальных фильмов.

Счетная палата указывает, что в состав экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования, входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению контрольного ведомства, это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов. Также аудиторы считают, что метод отбора заявок надо изменить – сейчас провалы предыдущих картин авторов в прокате не учитываются при распределении субсидий.

Кроме того, аудиторы проанализировали пять реестров документов с отчетностью о расходовании субсидий и выяснили, что средства зачастую перечисляют на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет. До 60% от сметной стоимости российских фильмов были направлены либо в зарегистрированные на Кипре компании, либо в российские организации со штатом ‪от одного до девяти‬ сотрудников.

Ранее «Ведомости» выяснили, что более половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.