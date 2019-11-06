Новости
Технологии
Новости

Голосовой помощник «Яндекса» заговорил на первом иностранном языке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс» обучил голосового помощника «Алису» первому иностранному языку – теперь она работает в «Яндекс.Навигаторе» в Турции. Как уточнили в компании, турецкий стал первым иностранным языком, который знает «Алиса». Озвучивает «Алису» в турецкой версии профессиональный диктор Селяй Ташдоген.

В сообщении «Яндекса» говорится, что в турецком «Яндекс.Навигаторе» «Алиса» может почти все то же самое, что и в российском. «Например, она поможет найти нужный адрес или место и построить до него маршрут, сообщить погоду в городе и рассказать о ситуации на дорогах», – сообщили в компании. Она также может вести по маршруту во время поездки, если выбрать ее в качестве диктора.

«Яндекс.Навигатор» работает в Турции с 2013 г. Ежемесячная аудитория приложения в стране, по данным самого «Яндекса», – более 4 млн пользователей. Турция – второй рынок для «Яндекс.Навигатора» после России, где приложением пользуются 23 млн пользователей в месяц.

В сентябре 2018 г. сотрудник компании – партнера поисковика рассказал «Ведомостям», что «Яндекс» планирует создать мультиязычную версию «Алисы». Голосовой помощник вскоре сможет говорить на языках стран СНГ, где велика аудитория «Яндекса», отмечал он. Собеседник, знакомый с менеджерами «Яндекса», уточнял, что речь идет о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках. Один из источников добавлял, что заговорить на иностранных языках «Алиса» может уже в 2019 г. Комментировать планы «переозвучивания» «Алисы» представитель «Яндекса» не стал.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Стиль жизни
Новости

Умер литературный критик Лев Аннинский

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На 86-м году жизни умер литературный критик Лев Аннинский, рассказал писатель и телеведущий Александр Архангельский у себя в Facebook. Эту информацию подтвердил агентству «Москва» литературовед Евгений Сидоров.

Пресс-секретарь Центрального дома литераторов (ЦДЛ) Марина Замская сообщила, что прощание состоится 8 ноября в ЦДЛ.

Аннинский родился 7 апреля 1934 г. Окончил филологический факультет МГУ. Работал в журналах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Родина», «Время и мы», в «Литературной газете». Был автором и ведущим передач на телеканале «Культура», а также членом жюри литературной премии «Ясная поляна». Состоял в Союзе российских писателей, ПЕН-клубе.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Кремль объяснил позицию бизнеса по законопроекту о значимых интернет-ресурсах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Представители интернет-отрасли во многом соглашаются с тем, что государство должно защищать свои интересы и хеджироваться от различных рисков, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что представители бизнес-сообщества поддержали смягченную версию законопроекта об ограничении доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах.

«Но [защита интересов государства должна производиться] таким образом, чтобы это никоим образом не сужало маневр и область действия капитанов бизнеса в этом инновационном и, наверное, самом передовом секторе нашей экономики», – отметил Песков. По его словам, сейчас представители отрасли, эксперты и специалисты вырабатывают позицию по этому вопросу.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах внесен в Госдуму депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным 26 июля. Он предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. В этом случае основными владельцами таких ресурсов должны быть российские компании или граждане. Правительство поддержало законопроект, предложив установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально законопроект предусматривал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что российский бизнес готов смириться с поправками в законопроект.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Телеканал «Дождь» объявил о смене главного редактора

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала «Дождь» 31 декабря, сообщается на сайте телеканала. По ее словам, которые приводятся в сообщении, она может продолжить сотрудничать с «Дождем» в новом качестве.

Новый главред будет назван в ближайшие дни, отмечается в сообщении. Перепелова и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева отказались назвать имя в разговоре с «Ведомостями».

Перепелова стала и. о. главного редактора «Дождя» в 2017 г. после того, как занимавший должность Роман Баданин уехал на учебу в США. Он, в свою очередь, в 2016 г. сменил на этом посту Михаила Зыгаря.

В феврале этого года гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщала, что телеканал меняет организационную структуру. Она рассказывала, что программы будут производить продюсерские центры и у каждого из них будет свой руководитель. Общую редакционную политику «Дождя» будет определять новый коллегиальный орган – продюсерский комитет, в который войдут руководители продюсерских центров, отмечала Синдеева. Сохранится ли должность главреда, пока не решили, говорила гендиректор. Источник, близкий к «Дождю», сообщал, что Перепелова продолжит работать на телеканале, но ее будущая должность пока не известна.

Канал «Дождь» запущен в апреле 2010 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Телеканал «Дождь» владеют Синдеева (95% долей) и Вера Кричевская (5%). Инвестировал в создание проекта Александр Винокуров, муж Синдеевой.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд отклонил иск москвички Алены Поповой к столичным властям, в котором она просила признать незаконным использование системы распознавания лиц в Москве, сообщает «Интерфакс». Попова также просила обязать власти Москвы «воздержаться от применения технологии распознавания лиц на территории Москвы» и удалить ее биометрические данные из базы данных изображений гражданина, применяемых в системе.

Причиной обращения в суд стал штраф, который Попова получила в 2018 г. за участие в одиночном пикете у здания Госдумы. Во время рассмотрения дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы, – а это признаки применения технологии распознавания лиц. Попова подчеркивала, что использование камер с такой технологией противоречит Конституции, поскольку обработка биометрии граждан без письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.

«Мои права действительно нарушены. Я регулярно сталкиваюсь с нарушением моих прав. Пусть ответчики докажут, что моих данных там нет. В "тотальной слежке" ничего смешного нет», – подчеркнула Попова. Представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Наталья Адриянова заявила, что в отношении Поповой система распознавания лиц не применялась. «Это просто камеры. Мы не знаем гражданку Попову, у нас нет ее биометрических и персональных данных. Мы за гражданами не следим, это не является целью департамента, у нас нет никакой базы, чтобы ее оттуда удалять», – подчеркнула Адриянова.

ДИТ Москвы наряду со столичным главком МВД и управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу были административными ответчиками по иску Поповой. Согласно их позиции, система используется не только для идентификации людей, но и для «обнаружения снега у подъезда, переполненных мусорных баков, (...) поломанных качелей на детских площадках», отмечает «Интерфакс».

Система массового распознавания лиц заработала в Москве в 2017 г. Изначально к ней, по утверждению московской мэрии, подключили более 3000 видеокамер. В 2019 г. будет развернута общегородская система распознавания лиц – для розыска преступников, с этой целью обновлено 40% из 162 000 видеокамер, говорится на сайте мэра Москвы. Начальник отдела видеонаблюдения ДИТ Москвы Дмитрий Головин уточнял, что в тестовом режиме система распознавания лиц применялась в Москве во время чемпионата мира по футболу – 2018 и были задержаны 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Недвижимость
Новости

АФК «Система» потратит 300 млн рублей на ремонт гостиницы «Космос»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова модернизирует здание гостиницы «Космос», об этом «Ведомостям» рассказал Александр Швейн, президент Cosmos Hotel Group (входит в корпорацию). По его словам, все ремонтные работы планируется завершить к 2023 г. Он ожидает, что в результате модернизации загрузка отеля вырастет не менее, чем на 30%.

Работы пройдут в два этапа. На первом этапе, который закончится уже в следующем году, компания планирует провести ремонт общественного пространства гостиницы, включая помещение ресторана «Калинка» и банкетного зала «Галактика», а также заменить лифты и инженерную инфраструктуру. На это будет потрачено около 300 млн руб., говорит источник, близкий к проекту. Швейн сумму инвестиций не комментирует. На втором этапе, по его словам, будет проведен ремонт номеров с заменой мебели и инженерных систем.

«Космос» – одна из крупнейших гостиниц как в России, так и Европе. В ней 1777 номеров (для проживания сейчас используется только 1664 номера). Отель был построен в 1979 г.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

SoftBank отчитался о первом квартальном убытке за 14 лет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Операционные убытки японской компании SoftBank по итогам июля – сентября составили $6,5 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет компании. Это первые квартальные убытки SoftBank за 14 лет. Они связаны с потерями двух проектов группы: сети коворкингов WeWork и сервиса такси Uber.

Также ее инвестиционный фонд Vision Fund понес убытки в размере $8,9 млрд. В SoftBank отметили, что общая стоимость портфеля компаний, в который инвестировал фонд, составляет $77,6 млрд, что на 9,8% больше, чем было на этапе вложений. В компании также сообщили о нереализованных убытках на $4,9 млрд в результате инвестиций в большое количество проектов, среди которых WeWork и Uber.

В середине октября SoftBank выкупил контрольный пакет WeWork. Это произошло после неудавшегося IPO компании, тогда же ее покинул основатель и гендиректор Адам Нейманн. В результате сделки WeWork оценили примерно в $8 млрд, притом что в январе во время последнего раунда финансирования, который возглавляла все та же SoftBank, стоимость WeWork составила $47 млрд. Uber 4 ноября отчитался о росте квартальных убытков почти на 20% в годовом измерении, до $1,16 млрд. По данным The Wall Street Journal, это третий худший квартальный результат компании с 2017 г., когда она стала раскрывать финансовые показатели. Большинство стартапов, получивших деньги из первого Vision Fund, также столкнулись с проблемами, отмечает газета. «Потери SoftBank ставят под вопрос подход Сона (основатель SoftBank Масаеси Сон) к заключению сделок, особенно когда он пытается создать второй Vision Fund с еще большим бюджетом», – пишет Bloomberg.

Политика
Новости

Конституционный суд отменил запрет на митинг, введенный местным законом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Конституционный суд (КС) отменил запрет на проведение митингов на главной площади Сыктывкара. Местные запреты на проведение публичных мероприятий в определенных местах не могут основываться на произвольном пространственно-территориальном ограничении права граждан мирно собираться, говорится в решении суда, опубликованном в среду, 6 ноября.

Поводом для проверки законодательства о митингах республики Коми стала жалоба двух жительниц региона, которым отказали в согласовании молебна в память жертв репрессий со ссылкой на региональный закон, запрещающий проведение собраний, митингов, демонстраций и шествий в определенных местах – в частности, на Стефановской площади, а также в радиусе 50 м от входа в здания органов власти и госучреждений.

Женщины обратились в КС, который решил: запрет на проведение публичных мероприятий на Стефановской площади в Сыктывкаре без изучения фактических обстоятельств не может быть признан правомерным и конституционным и оправдываться формальными ссылками на закон. Решение по каждому конкретному мероприятию требует от правоприменительных органов развернутого мотивированного обоснования.

Дела заявителей подлежат пересмотру, они также могут реализовать свое право на возмещение вреда, причиненного органами власти или их должностными лицами.

Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак, представлявший обеих заявительниц, говорит, что решение КС – это большая победа. Аналогичный запрет существует во многих регионах и чиновники часто используют его, чтобы обосновать запрет на митинги. Например, отмечает юрист, только вчера Верховный суд отменил решение суда, отменил решение Камчатского краевого суда и суда первой инстанции, которые признали законными отказ в согласовании митинга у здания мэрии Петропавловска-Камчатского со ссылкой на аналогичный запрет. Дело возвращено на новое рассмотрение и теперь камчатскому суду придется учитывать позицию КС, уверен Мезак.

Политика
Новости

Таджикистан обвинил ИГ в нападении на погранзаставу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В ночь на 6 ноября 20 вооруженных людей в масках напали на пограничную заставу в Таджикистане, в 60 км к западу от Душанбе, на таджикско-узбекской границе. В перестрелке погибли солдат-срочник и милиционер. Были ликвидированы 15 боевиков, остальные пятеро задержаны.

Власти Таджикистана считают, что нападение совершили террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), прибывшие из Афганистана. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба управления погранвойск госкомитета нацбезопасности Таджикистана. По предварительным данным, боевики проникли в страну еще 3 ноября и готовили теракты.

На месте происшествия создана оперативно-следственная группа и проводится расследование.

Политика
Новости

СМИ узнали об установлении личности подозреваемого в убийстве начальника ингушского центра «Э»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ, центр «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Эту информацию подтверждают и источники РБК и ТАСС.

По словам собеседника «Интерфакса», речь идет о 46-летнем уроженце Ингушетии Курейше Картоеве. После убийства Эльджаркиева, отметил собеседник агентства, подозреваемый предположительно уехал в Дагестан на рейсовом автобусе, который следовал по маршруту Москва – Хасавюрт. Он может быть вооружен, подчеркнул источник.

Как сообщил источник РБК в МВД, ориентировка о 46-летнем подозреваемом направлена во все отделы полиции. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что мужчина объявлен в федеральный розыск.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты в Москве 2 ноября. По данным Следственного комитета (СКР), неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. Ведомство возбудило дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса (незаконное ношение оружия). Расследование поставлено на контроль в центральном управлении СКР.

Финансы
Новости

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации. «Сейчас к системе подключились 10 из 11 системно значимых банков. Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф», – цитирует ТАСС Набиуллину. Она добавила, что надеется на скорейшее подключение этого банка к СБП.

По закону до 1 октября к СБП, оператором которой является ЦБ, должны были подключиться все системно значимые банки. Известно, что из всех системно значимых банков требования не выполнил только Сбербанк.

Сумму штрафа Набиуллина не назвала. ЦБ в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, штраф Сбербанку может достигать 10 млн руб.

О том, что госбанк не успевает подключиться к СБП до 1 октября, его президент Герман Греф предупреждал еще в сентябре. «Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать», – констатировал он, добавив, что ЦБ не должен был устанавливать такие сроки без обсуждения.

Становление банковской системы России. Основные события за 20 лет

Финансы
Новости

У крупнейшего российского рейтингового агентства сменился гендиректор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) стал Максим Богдашкин, сообщается на сайте компании. Такое решение единогласно было принято советом директоров. Игорь Зелезецкий, временно исполнявший обязанности гендиректора, и операционный директор Мария Мухина помогут обеспечить плавную смену руководства, отмечается в сообщении.

Богдашкин ранее занимал руководящие должности в консалтинговых компаниях The Boston Consulting Group и Oliver Wyman. До этого он работал аналитиком в должности младшего вице-президента в рейтинговом агентстве Moody’s.

АКРА лишилось гендиректора в середине января, когда Екатерина Трофимова, возглавлявшая агентство с момента его основания в 2015 г., подала заявление об отставке.

Источники «Ведомостей» говорили, что она ушла не по собственному желанию. Вопрос об увольнении Трофимовой подняли независимые директора, получавшие много жалоб от сотрудников, говорил один из собеседников. Кроме того, у совета директоров были претензии к управлению бюджетом агентства, отмечал другой источник. После ухода Трофимовой временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Зелезецкий. «Изначально у меня был подписан первый пятилетний контракт, но в связи с досрочным выполнением всех поставленных задач я приняла решение покинуть агентство», – рассказывала Трофимова.

Рейтинговое агентство АКРА создано в конце 2015 г. Его акционерами являются 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% у каждого. Уставный капитал агентства составляет более 3 млрд руб.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow