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Голосовой помощник «Яндекса» заговорил на первом иностранном языке

«Яндекс» обучил голосового помощника «Алису» первому иностранному языку – теперь она работает в «Яндекс.Навигаторе» в Турции. Как уточнили в компании, турецкий стал первым иностранным языком, который знает «Алиса». Озвучивает «Алису» в турецкой версии профессиональный диктор Селяй Ташдоген.

В сообщении «Яндекса» говорится, что в турецком «Яндекс.Навигаторе» «Алиса» может почти все то же самое, что и в российском. «Например, она поможет найти нужный адрес или место и построить до него маршрут, сообщить погоду в городе и рассказать о ситуации на дорогах», – сообщили в компании. Она также может вести по маршруту во время поездки, если выбрать ее в качестве диктора.

«Яндекс.Навигатор» работает в Турции с 2013 г. Ежемесячная аудитория приложения в стране, по данным самого «Яндекса», – более 4 млн пользователей. Турция – второй рынок для «Яндекс.Навигатора» после России, где приложением пользуются 23 млн пользователей в месяц.

В сентябре 2018 г. сотрудник компании – партнера поисковика рассказал «Ведомостям», что «Яндекс» планирует создать мультиязычную версию «Алисы». Голосовой помощник вскоре сможет говорить на языках стран СНГ, где велика аудитория «Яндекса», отмечал он. Собеседник, знакомый с менеджерами «Яндекса», уточнял, что речь идет о локализации «Алисы» на украинском, белорусском и казахском языках. Один из источников добавлял, что заговорить на иностранных языках «Алиса» может уже в 2019 г. Комментировать планы «переозвучивания» «Алисы» представитель «Яндекса» не стал.