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«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress

«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора. Оператор стал единственным официальным реселлером Apple на Tmall в России, заявил газете коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Аналогичные распродажи в 2017–2018 гг. показали, что двумя из пяти наиболее популярных товаров были смартфоны Apple, уточнил представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

«Вымпелком» изучает возможность расширения продаж за счет сотрудничества с другими участниками рынка, заявили в пресс-службе компании. В МТС отметили, что продажи смартфонов происходят через интернет-магазин и в розничной сети. Оператор повысит качество продаж в существующих каналах, а также будет развивать конвергентные сервисы, сообщили в пресс-службе МТС.

Как отмечает «Коммерсантъ», для оператора запуск магазина на Tmall – это первый шаг в области социальной коммерции в условиях создаваемого AliExpress Russia совместного предприятия (СП) Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «Мегафона». Стороны объявили о создании СП 9 октября. По словам одного из источников газеты, в будущем оператор планирует начать продажи sim-карт на Tmall.