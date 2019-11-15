JP Morgan прогнозирует пятикратный рост доходов Apple от рекламы

В октябре этого года Apple Insider сообщил, что годовой доход от рекламы Apple достигнет $2 млрд только в следующем году. Оценки аналитиков Bernstein более консервативны: за 2019 г. Apple заработает на рекламе $500 млн., но в ближайшие два года эта цифра вырастет вчетверо. Сама Apple свой годовой доход от рекламы не раскрывает.