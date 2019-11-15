JP Morgan прогнозирует пятикратный рост доходов Apple от рекламы
Apple увеличит годовой доход от рекламы с прогнозируемых $2 млрд до $11 млрд в 2025 г., пишет Reuters со ссылкой на аналитиков JP Morgan. Росту доходов будут способствовать недавний запуск Apple TV+, а также усиление позиций компании на рынке цифровых услуг (например, Apple Care and Apple Music), считают аналитики.
В октябре этого года Apple Insider сообщил, что годовой доход от рекламы Apple достигнет $2 млрд только в следующем году. Оценки аналитиков Bernstein более консервативны: за 2019 г. Apple заработает на рекламе $500 млн., но в ближайшие два года эта цифра вырастет вчетверо. Сама Apple свой годовой доход от рекламы не раскрывает.
С сентября 2016 г. Apple дает возможность разработчикам приложений продвигать свой продукт на площадке AppStore. Рекламодатель задает ключевые слова и демографические параметры, по которым объявление размещается у соответствующих им пользователей. Также рекламодатель может выбрать устройства, на которых будет размещаться объявление: на IPhone, на IPad или же на обоих видах устройств.